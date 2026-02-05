أونلاين| القبض على زوجين بالإسكندرية لقيامهما بالترويج للأعمال المنافية للآداب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي زوجين بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بالترويج للأعمال المنافية للآداب عن طريق تطبيق أونلاين وممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة الحرام.

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص وزوجته بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهما (هاتفان محمولان " بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.