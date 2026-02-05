العربية للتصنيع: اتفاقية مع شركة تركية لتصنيع حاويات تستخدم كمنازل لأشقائنا في غزة

أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه يتم صناعة "بوجي" عربات السكك الحديد داخل مصنع سيماف بشكل كامل"، مضيفا:" نقوم بتصنيع عربات السكك الحديد القلاب داخل مصنع سيماف"

وقال مختار عبد اللطيف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" نمتلك ماكينة عملاقة هي الأولى في مصر وأفريقيا لتصنيع "البوجيات".

وتابع مختار عبد اللطيف:" لدينا عقد مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإنتاج 73 عربة واقتربنا من تصنيعها ".

وأكمل مختار عبد اللطيف:" الحاويات ليست قاصرة على نقل البضائع فقط لكن يمكن تحويلها إلى منازل أو فصول تعليمية في الأماكن المنعزلة، وتم تصنيع نموذج متكامل لفصل تعليمي داخل حاوية بمصنع سيماف".

وتابع مختار عبد اللطيف:" سيتم توقيع اتفاقية مع شركة تركية لتصنيع حاويات تستخدم كمنازل لأشقائنا في غزة لحين الانتهاء من خطة إعادة الإعمار ".