مقترحات برلمانية لـ تشريع يقصر استخدام مواقع التواصل على سن معينة
ضبط خلية تجسس تعمل لصالح إيران داخل إسرائيل
الأربعاء أم الخميس؟.. معهد الفلك يعلن أول أيام شهر رمضان 2026
الذهب يصعد مجددًا في تعاملات مساء اليوم 5 - 2 - 2026
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص

رنا أشرف

قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة السادس من أكتوبر إخلاء سبيل سائق سيارة ميكروباص تابع لتطبيق النقل الذكي “أوبر” بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة القضية المتهم فيها بالتعدي اللفظي على إحدى الراكبات ورفض إنزالها في موقع طلبته خلال الرحلة بمحافظة الجيزة، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وجاء قرار جهات التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال السائق والفتاة، وفحص مقطع الفيديو المتداول، إلى جانب الوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، في ظل حالة من التفاعل الواسع التي صاحبت انتشار الفيديو، وما تبعه من تعليقات وانقسامات حادة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل الحادث ومسؤولية كل طرف عنها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رحلة حجزتها فتاة عبر تطبيق “ أوبر”، حيث نشبت مشادة كلامية بينها وبين السائق على خلفية الخلاف حول مكان النزول وآلية تنفيذ الرحلة وفقًا للموقع المحدد على التطبيق، قبل أن تتطور الأحداث ويتم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال محمد، سائق أوبر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الفيديوهين المتداولين عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم نشرهما دون موافقته، مؤكدًا أنه قرر الخروج عن صمته فقط من أجل توضيح الحقيقة والدفاع عن نفسه أمام أسرته وزملائه في العمل وصاحب السيارة والرأي العام.

وأوضح محمد أن الواقعة تعود إلى رحلة أقلّ فيها سيدة من مدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من إرهاق شديد في ذلك اليوم، ومع اعتدال الطقس قام بفتح زجاج السيارة جزئيًا، إلا أن الراكبة أبدت اعتراضها وطلبت إغلاقه بدعوى شعورها بالتعب.

وأضاف أنه أخبر الراكبة بتشغيل تكييف السيارة في الخلف، واقترح عليها الجلوس في المقعد الخلفي مراعاةً لظروفه الصحية، لكنها رفضت الطلب وتحدثت معه بأسلوب وصفه بـ"غير اللائق والمتعالي"، على حد قوله، مؤكدًا أنه رغم ذلك تعامل بهدوء واستجاب لمطالبها.

وأشار محمد إلى أنه عند الوصول لنقطة النزول المحددة على التطبيق، طلب من الراكبة النزول في الموقع المسجل، لكنها رفضت وأصرت على النزول في مكان آخر “غصبًا عنه”  موضحًا أنه لا يستطيع التوقف في أي مكان مخالف لقواعد المرور، خاصة أن الطريق كان مزدحمًا والناس خلفه لديهم مصالح.

وأكد أن الراكبة قامت خلال النقاش بالتعدي اللفظي عليه، ووجهت له السباب، كما قامت بالطرق على زجاج السيارة وسب الشركة، قبل أن تفتح باب السيارة أثناء التوقف، ما دفعه لمطالبتها بالنزول حفاظًا على سلامة الركاب الآخرين وتسيير حركة الطريق.

وتساءل محمد عن الاتهامات الموجهة له، قائلًا: “لو كنت بلطجي أو مخطئ كما صورت في الفيديو، لماذا استكملت الراكبات الثلاث والشاب الذين كانوا معي في السيارة الرحلة ولم يغادروا؟ ولماذا لم يطلب أحد النجدة أو ينتظر الشرطة؟”.


وأوضح محمد أنه استكمل عمله في نفس اليوم بشكل طبيعي، وأنهى جميع رحلاته دون أي مشكلات، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للقضاء المصري بعد إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، مشيرًا إلى أن تطبيق أوبر الخاص به يعمل بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلات تتعلق بعمله، قائلًا: “مستني جلسة المحكمة وعندي أمل كبير في ربنا وفي عدالة القضاء، والحمد لله على كل شيء”.

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
