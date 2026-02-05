قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
خدمات

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2026 .. رابط رسمي لنتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

عبد العزيز جمال

تتصدر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع تصاعد حالة الترقب بين طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وأولياء أمورهم، انتظارًا لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة داخل المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2026

وأكدت مصادر تعليمية مطلعة بقطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح والرصد أوشكت على الانتهاء بشكل كامل، ولم يتبقَ سوى اعتماد النتائج رسميًا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تمهيدًا لإتاحتها إلكترونيًا أمام الطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، في إطار خطة الأزهر للتوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الحصول على النتائج دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وتزايدت عمليات البحث عن رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026، خاصة مع تداول أنباء تشير إلى قرب إعلان النتيجة خلال ساعات قليلة، أو في موعد أقصاه بداية الأسبوع المقبل، وهو ما زاد من حالة الترقب والقلق بين آلاف الأسر الأزهرية في مختلف المحافظات.

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول حصريًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، عقب اعتمادها رسميًا، حيث يمكن للطالب أو ولي الأمر الدخول على الموقع المخصص للنتائج وإدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة فور ظهورها.

ويُعد رابط بوابة الأزهر الإلكترونية https://natiga.azhar.eg/ هو المنصة الرسمية المعتمدة لإعلان النتائج، حيث يتم تحميل النتائج بشكل مركزي لجميع المناطق الأزهرية في توقيت واحد، بما يضمن العدالة والشفافية في إعلان الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026 بسهولة، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي، ثم التوجه إلى قسم خدمات الأزهر الشريف، واختيار نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية الأزهرية.
 

ويتعين بعد ذلك تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب، ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، والضغط على زر الاستعلام، ليتم عرض نتيجة الطالب كاملة متضمنة الدرجات والتقديرات فور اعتمادها ورفعها على الموقع.

موعد إعلان نتيجة الأزهر 2026

بحسب مصادر تعليمية داخل قطاع المعاهد الأزهرية، فإن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2026 أصبحت في مراحلها النهائية، ومن المقرر إعلانها خلال ساعات قليلة أو بحد أقصى مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك فور الانتهاء من إجراءات الاعتماد الرسمية.

وأكدت المصادر أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية سيتم بالتزامن مع الابتدائية أو بعدها بفترة قصيرة جدًا، في إطار حرص الأزهر الشريف على توحيد مواعيد إعلان النتائج قدر الإمكان، وتخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.

ضوابط إعلان النتيجة

زكشفت أن نتيجة الشهادات الأزهرية لا يتم إعلانها أو تداولها قبل اعتمادها رسميًا من قيادات الأزهر، موضحة أن أي أخبار يتم تداولها خارج القنوات الرسمية لا يُعتد بها، وأن المصدر الوحيد الموثوق هو بوابة الأزهر الإلكترونية والصفحات الرسمية للأزهر الشريف.

وأضافت أن النتائج تشمل جميع المحافظات والمناطق الأزهرية دون استثناء، ويتم إعلانها بشكل مركزي لضمان الدقة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.

بوابة الأزهر الإلكترونية وخدماتها

وتواصل بوابة الأزهر الإلكترونية دورها المتنامي في تقديم الخدمات التعليمية للطلاب، حيث لا تقتصر على إعلان النتائج فقط، بل تشمل عددًا من الخدمات الأخرى المرتبطة بقطاع المعاهد الأزهرية، مثل الجداول الدراسية والتعليمات الرسمية والبيانات الصادرة عن مشيخة الأزهر.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الأزهر الشريف للتحول الرقمي، وتسهيل التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وتقليل الزحام داخل المعاهد، خاصة في فترات إعلان النتائج.

ونصح قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الأخبار العاجلة من خلال الصفحات الرسمية للأزهر الشريف، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، مع التأكيد على أن الشفافية والدقة هما الأساس في إعلان نتائج الشهادات الأزهرية للعام الدراسي 2026.

