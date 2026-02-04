المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تكرم الفائزين في مسابقة "تحدي القراءة العربي"

كرم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الطلاب الفائزين في مسابقة "تحدي القراءة العربي" على مستوى المنطقة، وذلك بمقر المكتبة المركزية بسموحة، تقديراً لتميزهم وتشجيعاً لهم على مواصلة رحلة المعرفة والاطلاع، وذلك في احتفالية سادها الفخر والاعتزاز.

شهد الحفل حضور لفيف من قيادات المنطقة، وموجهي المكتبات بالإدارات التعليمية، حيث أثنى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة على المستوى الثقافي الرفيع للطلاب المشاركين.

وأكد أبوخزيمة أن القراءة هي الركيزة الأساسية في بناء الوعي وتنمية الفكر، وأن الأزهر الشريف يولي اهتماماً خاصاً بإعداد جيل مثقف قادر على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات العلمية.

وجرت فعاليات الحفل بتنظيم متميز من مها التوني، مدير إدارة الكتب والمكتبات بالمنطقة، والتي حرصت على إخراج الحدث بصورة تليق بقيمة المسابقة والمكانة العلمية للمكتبة المركزية. وشملت المراسم تكريم الطلاب المتميزين وتوزيع شهادات التقدير وسط أجواء محفزة، تعكس حرص منطقة الإسكندرية الأزهرية على دعم المواهب ورعاية النوابغ في مختلف المجالات الثقافية والعلمية.