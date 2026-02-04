الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا، مشددًا على أهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وأنقرة، والدور المحوري الذي تلعبه في دعم المصالح المشتركة للبلدين.

تعزيز الأمن والاستقرار

وأوضح الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك تعاونًا مصريًا تركيًا مشتركًا يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن التنسيق بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار الإقليمي.

فتح آفاق جديدة من التعاون

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تعزيز علاقاتها مع القاهرة في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس الإرادة المشتركة لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي، وتحقيق شراكة استراتيجية أكثر عمقًا خلال المرحلة المقبلة.

مواجهة الأزمات العالمية

وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة والقاهرة تسعيان إلى تأسيس نموذج اقتصادي مصري تركي قادر على مواجهة الأزمات العالمية والتحديات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتوسيع حجم التبادل التجاري، ودعم الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

دعم الأمن والاستقرار

وشدد على أن القاهرة وأنقرة تعملان جنبًا إلى جنب لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من إيمان مشترك بأهمية الحوار والتعاون الإقليمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مصالح شعوب المنطقة.