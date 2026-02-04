قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام.. رسائل هامة من الرئيس السيسي مع نظيره التركي
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
توك شو

الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك

الرئيس التركي
الرئيس التركي
محمد البدوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا، مشددًا على أهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وأنقرة، والدور المحوري الذي تلعبه في دعم المصالح المشتركة للبلدين.

 تعزيز الأمن والاستقرار

وأوضح الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك تعاونًا مصريًا تركيًا مشتركًا يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن التنسيق بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار الإقليمي.

فتح آفاق جديدة من التعاون 

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تعزيز علاقاتها مع القاهرة في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس الإرادة المشتركة لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي، وتحقيق شراكة استراتيجية أكثر عمقًا خلال المرحلة المقبلة.

مواجهة الأزمات العالمية

وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة والقاهرة تسعيان إلى تأسيس نموذج اقتصادي مصري تركي قادر على مواجهة الأزمات العالمية والتحديات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتوسيع حجم التبادل التجاري، ودعم الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

دعم الأمن والاستقرار

وشدد على أن القاهرة وأنقرة تعملان جنبًا إلى جنب لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من إيمان مشترك بأهمية الحوار والتعاون الإقليمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مصالح شعوب المنطقة.

