الرئيس السيسي: زيارة الرئيس التركي لمصر فرصة ثمينة لتعزيز المشاورات وتوطيد التعاون المشترك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تمثل فرصة ثمينة لتعزيز المشاورات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

فتح آفاق جديدة للتعاون

وأكد الرئيس السيسي على أن مصر تعتز بالعلاقات التي تربطها بتركيا في مختلف المجالات، مشددًا على حرص الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، والبناء على الروابط التاريخية والمصالح المتبادلة بين البلدين.

مصر وتركيا

وأضاف الرئيس أن مصر وتركيا عازمتان على المضي قدمًا نحو توطيد أطر التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.



وأوضح الرئيس السيسي أنه تم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار، مع إزالة كافة العقبات التي تعوق نمو حركة التجارة والاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة لرجال الأعمال من الجانبين.



وأشار الرئيس إلى أن الزيارة شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، بما يعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المؤسسي ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.



واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز فرص التنمية المستدامة.