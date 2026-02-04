مصر توقع اتفاقية عسكرية مع تركيا بحضور الرئيس السيسي ونظيره التركي

وقعت مصر اتفاقية عسكرية مع تركيا بحضور الرئيس السيسي ونظيره التركي، ووقع من الجانب المصري الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ويشار غولر وزير الدفاع التركي.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك.

ومن قبلها تم التوقيع البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى دعم الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويعزز التنسيق والتفاهم بين القاهرة وأنقرة على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.