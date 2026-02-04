قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
بمشاركة 99 شركة.. وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين
برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا
رياضة

بيراميدز يدرك التعادل أمام سموحة في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

أحرز بيراميدز هدف التعادل في شباك سموحة من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد برج العرب في الجولة السابع عشر ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 30 ،تسديدة من وليد الكرتي من داخل منطقة الجزاء ابعدها عماد ميهوب عن مرماه فتابعها ماييلي بتسديدة مرت اسفل الحارس ميهوب فأكملها محمود زلاكة في مرمى.

وأفتتح سموحة التهديف في الدقيقة 3 ، بعد كرة عرضية من خالد العندور من جهة اليسار قابلها صامويل أمادي بتسديدة قوية من لمسة واحدة سكنت يمين المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو - مروان حمدي.

بيراميدز سموحة الدوري المصري

