الأردن يستضيف جولة محادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء استضافة اجتماع اللجنة المعنية بمناقشة بنود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن الذي سيعقد برعاية الأمم المتحدة خلال الفترة من الـ5 إلى الـ19 من شهر فبراير الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في تصريح صحفي إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في الـ23 من ديسمبر الماضي التوصل إلى اتفاق "شبه كلي" مع ميليشيات الحوثي لإطلاق 2900 أسير ومحتجز من كلا الجانبين وذلك خلال الجولة العاشرة من المفاوضات التي عقدت على أمد 12 يوما في العاصمة العمانية مسقط بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ. 

