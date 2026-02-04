عباس الريس مش هيصعب عليه حد.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

طرحت شركة المنتجة لمسلسل إفراج بطولة عمرو سعد البرومو الرسمي للمسلسل استعدادا لعرضه في رمضان ٢٠٢٦ علي شاشة MBC Masr ومنصة MBC shahid.

برومو مسلسل إفراج

وظهر عمرو سعد في البرومو بشكل صادم للجمهور بشخصية عباس الريس التي يقدمها خلال العمل في أحداث مليئة بالغموض والإثارة في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية، وذلك كما ظهر في برومو العمل.

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.