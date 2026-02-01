قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة
هالة السعيد: توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة الإنتاج
اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات
أسيست ناصر ماهر .. بيراميدز يفتتح التهديف أمام نهضة بركان
فن وثقافة

عمرو سعد: مسلسل «إفراج» ثمرة جهد ضخم ويمثل الدراما المصرية بالشاشات العربية

يارا أمين

كشف الفنان عمرو سعد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن كواليس العمل في مسلسل «إفراج»، مؤكدًا أن العمل استغرق مجهودًا كبيرًا وتصويرًا يوميًا امتد إلى نحو 16 ساعة.

وأوضح سعد أن المسلسل يمثل بالنسبة له محطة مهمة، مشيرًا إلى أنه يفكر في الابتعاد عن مجال التلفزيون اعتبارًا من العام المقبل، بعدما قدّم عملًا يرى أنه يليق بمصر وبمكانة الدراما المصرية العريقة.

وأضاف أن «إفراج» يهدف إلى تمثيل الدراما المصرية بشكل مشرف في مختلف الدول العربية، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور وأن يكونوا فخورين به، خاصة في ظل التاريخ الكبير للدراما المصرية التي قدّمت نجومًا بارزين للشعوب العربية.

مسلسل إفراج
 

وأشار عمرو سعد إلى أن مسلسل «إفراج» يُعرض حاليًا على شاشات MBC العراق وMBC الخليج، معتبرًا إياه سفيرًا للدراما المصرية على هذه الشاشات، معربًا عن أمله في عرضه قريبًا على MBC مصر وتحقيقه النجاح والتأثير
المتوقع.

