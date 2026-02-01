عمرو سعد: مسلسل «إفراج» ثمرة جهد ضخم ويمثل الدراما المصرية بالشاشات العربية

كشف الفنان عمرو سعد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن كواليس العمل في مسلسل «إفراج»، مؤكدًا أن العمل استغرق مجهودًا كبيرًا وتصويرًا يوميًا امتد إلى نحو 16 ساعة.

وأوضح سعد أن المسلسل يمثل بالنسبة له محطة مهمة، مشيرًا إلى أنه يفكر في الابتعاد عن مجال التلفزيون اعتبارًا من العام المقبل، بعدما قدّم عملًا يرى أنه يليق بمصر وبمكانة الدراما المصرية العريقة.

وأضاف أن «إفراج» يهدف إلى تمثيل الدراما المصرية بشكل مشرف في مختلف الدول العربية، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور وأن يكونوا فخورين به، خاصة في ظل التاريخ الكبير للدراما المصرية التي قدّمت نجومًا بارزين للشعوب العربية.

مسلسل إفراج



وأشار عمرو سعد إلى أن مسلسل «إفراج» يُعرض حاليًا على شاشات MBC العراق وMBC الخليج، معتبرًا إياه سفيرًا للدراما المصرية على هذه الشاشات، معربًا عن أمله في عرضه قريبًا على MBC مصر وتحقيقه النجاح والتأثير

المتوقع.