عمرو سعد يروج لمسلسل إفراج في رمضان بشكل مختلف

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة من كواليس مسلسل "إفراج" والذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2026 على شاشة mbc مصر وشاهد mbc وعلق عليها: هم يقولون دعهم يقولون .. الطموح حلو

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ شخصية عباس الريس في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية والتي تحمل جرعة من الغموض والتشويق حول طبيعة القصة ومسار الأحداث وذلك كما ظهر في برومو العمل الذي تم طرحه الأيام الماضية.

ويضم فريق عمل المسلسل مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

وقد روج عمرو سعد للمسلسل عبر حسابه على فيسبوك، وكتب معلقًا: "توكلنا علي الله الصورة الأولى من الدراما الإنسانية “افراج” ان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية دراما تليق بحجم الثقة والنجاح وتليق بتاريخ الدراما المصرية واتمني تكون اضافة يحبها الجمهور العظيم ويحترمها (لغة الرجال الفعل مش الكلام) من مقولات عباس الريس، (افراج )…للمخرج أحمد خالد موسي انتظرونا على MBC مصر و MBC Shahid، MBC1، MBC IRAQ".