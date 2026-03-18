مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة على السعودية والإمارات وقطر

تدين جمهورية مصر العربية بشكل كامل وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض بصواريخ باليستية وتجدد وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة التي تطال امن واستقرار المملكة والذي يرتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر والعالم العربي.

كما تدين أيضا بأشد العبارات الاستهداف المتواصل من إيران للإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتجدد تضامنها الكامل معها.

وتؤكد مصر إدانتها القاطعة لأي تهديدات أو محاولات لاستهداف المنشأت النفطية أو الغاز في دول الخليج العربى الشقيقة، بما فى ذلك منشآت الغاز الطبيعي المسال في راس لفان بقطر.

وتؤكد مصر وقوفها الكامل إلى جانب قطر الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات آثمة.

كما تدين مصر كافة الاستهدافات للمنشآت المدنية والبنية التحتية ومنشآت الطاقة في إطار التصعيد العسكري الخطير الحالي، بما في ذلك استهداف حقل بارس الجنوبي في ايران والذى يمثل امتدادا لحقل غاز الشمال فى دولة قطر الشقيقة، باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكا صريحا وفاضحا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة التى تحظر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية.

وتعرب جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ من استهداف منشآت الطاقة باعتباره يمثل تصعيداً خطيراً غير مبرر، ولما له من تاثير مباشر علي أمن الطاقة العالمي ومن ثم انعكاسات بالغة السلبية على الاقتصاد الدولي ومصالح الشعوب ورفاهيتها، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وتحذر مصر مما يترتب على هذه الاستهدافات المستهجنة من آثار بيئية خطيرة، فضلاً عن المخاطر التي تطال المدنيين والمنشآت الحيوية، سواء المدنية أو الصناعية.

وتجدد مصر مطالبتها بأهمية تحكيم العقل والحوار وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري الخطير الراهن وانهاء الحرب بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.