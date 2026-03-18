صندوق مكافحة الإدمان يوجه رسالة للشركة المتحدة بعد مشهد مسلسل علي كلاي

وجه صندوق مكافحة الإدمان الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لظهور الخط الساخن لعلاج الإدمان بمسلسل علي كلاي بطولة النجم احمد العوضي.

خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل علي كلاي، نجح النجم أحمد العوضي في توجيه رسالة مباشرة للجمهور، حيث شدد على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية لعلاج الإدمان، بدلًا من الاعتماد على المصحات الخاصة غير الموثوقة.

وجاء ذلك ضمن الأحداث عندما نصح «علي» بعلاج شقيقه «سيف» (عمر رزيق) من خلال صندوق مكافحة الإدمان، مؤكدًا أن العلاج عبر الجهات الحكومية أكثر أمانًا وفاعلية.

ويُعد ما قدمه المسلسل تجسيدًا حقيقيًا لدور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الذي يتيح العلاج المجاني الكامل لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية ، مع ضمان السرية التامة، من خلال الاتصال برقم الخط الساخن للصندوق " 16023 " والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث لدى الصندوق 35 مركزا علاجيا على مستوى 21 محافظة تابعة للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن ويتم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً .

وتبدأ رحلة العلاج باتصال المريض أو أحد أفراد أسرته برقم الخط الساخن للصندوق رقم “ 16023”، حيث يقوم فريق متخصص بالرد الفوري، وتقديم المشورة العلاجية، ثم متابعة الحالة وتحويلها إلى أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق ، وتتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق، ما بين الدعم النفسي والعلاج الطبي، إلى جانب برامج إعادة التأهيل، فضلًا عن برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ، بما يساعدهم على العودة للحياة الطبيعية.

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية " تتمثل في الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعى والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل " والتأهيل البدني بجانب الأنشطة الترفيهية والرياضية ، كما يتم توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وقاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.