صحيفة ماركا الإسبانية: تعذر الحصول على تأشيرات الدخول إلى إسبانيا

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن سبب التراجع عن إقامة المباراة الودية بين منتخب مصر والمنتخب الإسباني.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إنه تعذر الحصول على تأشيرات الدخول إلى إسبانيا سبب التراجع عن إقامة المباراة الودية بين منتخب مصر والمنتخب الإسباني.

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن ترتيباته للمعسكر المقبل للفراعنة، والذي يقام الشهر الجاري ويخوض على هامشه المنتخب مباراتين وديتين ضد منتخبي السعودية وإسبانيا.

في السياق ذاته، يواصل منتخب مصر استعداداته لمعسكره المقبل الذي سينطلق يوم 22 مارس، والذي يشهد مباراة ودية مؤكدة أمام المنتخب السعودي، فيما يجري الترتيب لمباراة ودية إضافية لا تزال قيد الاتفاق



يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.