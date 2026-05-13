سـ ـلاح أبيض داخل الحرم الجامعي.. القصة الكاملة لإصابة طالب في مشاجرة مع زميله داخل جامعة قناة السويس

تحولت أجواء الهدوء داخل جامعة قناة السويس إلى حالة من التوتر والارتباك، عقب اندلاع مشاجرة بين طالبين داخل الحرم الجامعي، انتهت بإصابة أحدهما باستخدام سلاح أبيض، في واقعة أثارت حالة من الاستياء والقلق بين الطلاب.

لقصة الكاملة لإصابة طالب في مشاجرة مع زميله داخل جامعة قناة السويس

سلاح أبيض داخل جامعة قناة السويس

وبحسب التفاصيل الأولية، أكد شهود عيان أن الواقعة بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين الطالبين، قبل أن تتصاعد سريعًا إلى مشاجرة داخل الجامعة، حيث أقدم أحد الطرفين على التعدي على الآخر مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما تسبب في إصابته بجروح متفرقة.

تفاصيل إصابة طالب بجامعة قناة السويس

وأشار شهود العيان إلى أنه فور وقوع الحادث، سادت حالة من الارتباك بين الطلاب، فيما جرى التدخل لنقل الطالب المصاب لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة من الجهات المعنية للاطمئنان على حالته الصحية.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الواقعة فور تلقي البلاغ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الطالب المتهم، مع بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

فتح تحقيق عاجل

وفي هذا السياق، فتحت جامعة قناة السويس تحقيقًا عاجلًا في واقعة مشاجرة نشبت بين طالبين داخل الحرم الجامعي، مشددة على رفضها التام لأي أعمال عنف داخل الحرم الجامعي.

اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة

وأكدت إدارة الجامعة أنها تتابع الواقعة باهتمام بالغ، وتم فتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بحق المتسببين.

كما شددت الجامعة على ضرورة الالتزام بالقواعد الجامعية والحفاظ على الانضباط والسلوك الحضاري داخل الحرم، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.