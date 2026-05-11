وفاة شخص متأثرا بإصابته في حادث طريق أمام المجمع التعليمي بالإسماعيلية

لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر حادث سير أمام منطقة المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المجمع الطبي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم في محيط المجمع التعليمي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، للتعامل مع الحادث ونقل المصاب.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الشاب المتوفى يُدعى أحمد محمد حمزة غريب، يبلغ من العمر 24 عامًا، ومقيم بمحافظة الزقازيق، حيث تبين وفاته متأثرًا بإصاباته البالغة في الحادث.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان أسباب الحادث بشكل دقيق.

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الفحص الطبي والتقارير الرسمية.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع.