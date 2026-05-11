تحقيقات وملفات

مراته حرمته من بناته بعد الطلاق.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المحامي محمد القاضي بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

تحولت واقعة العثور على جثمان المحامي الشاب محمد أحمد القاضي داخل مكتبه بمنطقة المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية إلى حديث واسع بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خيمت حالة من الحزن والصدمة على الجميع عقب انتشار تفاصيل الحادث خلال الأيام الماضية.

ومع بدء الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، كشفت المعلومات الأولية المتداولة من المقربين أن الراحل كان يعيش خلال الفترة الأخيرة ظروفًا نفسية صعبة، على خلفية خلافات أسرية أعقبت انفصاله عن زوجته، إلى جانب معاناته المستمرة بسبب عدم تمكنه من رؤية بناته، وهو ما تسبب له في حالة من الحزن والضغوط النفسية الشديدة، بحسب روايات المقربين منه.

البداية.. جثة في مكتب محاماة بالاسماعيلية
 

تعود تفاصيل الحادث بعد اختفاء المحامي الشاب لعدة أيام بشكل مفاجئ، وانقطاع التواصل معه تمامًا، ما أثار قلق أصدقائه والمقربين، خاصة بعد تغيبه عن عمله وعدم الرد على الاتصالات الهاتفية.

ومع تزايد المخاوف، توجه عدد من المقربين إلى مكتبه الكائن بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، ليعثروا على جثمانه داخل المكتب، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحركات أمنية وتحقيقات موسعة

دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإسعاف ورجال المباحث إلى موقع الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المكتب، فيما باشرت جهات التحقيق أعمال المعاينة وسؤال الشهود وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

كما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، والتصريح بإجراء الفحوصات والتقارير الطبية اللازمة لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.

وبحسب المعلومات الأولية، أكدت التقارير عدم وجود شبهة جنائية، فيما رجحت المصادر تعرض المحامي الراحل لأزمة قلبية مفاجئة نتيجة الضغوط النفسية والعصبية التي كان يمر بها مؤخرًا.

صدمة داخل الأوساط القانونية

الواقعة تركت حالة من الحزن العميق بين زملاء الراحل داخل نقابة المحامين بالإسماعيلية، خاصة أنه كان معروفًا بحسن الخلق والسيرة الطيبة والتعامل الراقي مع الجميع.

وشهد محيط المشرحة ومكان الواقعة تواجد عدد كبير من المحامين وأصدقاء الفقيد الذين حرصوا على متابعة تطورات التحقيقات وتوديع زميلهم في مشهد مؤثر سيطرت عليه الدموع والحزن. 

كشفت مصادر مقربة، عن تعرض المحامي الراحل بمحافظة الإسماعيلية، الذي عثر على جثته داخل مكتبه قبل أيام بالمحطة الجديدة ويدعي “محمد أحمد القاضي”، مؤخرا لأزمة نفسية حادة بسبب خلافات أسرية عقب انفصاله عن زوجته، ومنعه من رؤية بناته، وهو ما تسبب له في حالة من الحزن الشديد والضغوط النفسية المستمرة.

وأكدت التحقيقات الأولية والتقارير الطبية عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، فيما رجحت المصادر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل مكتبه بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية.

كانت واقعة العثور على جثمان المحامي داخل مكتبه قد أثارت حالة واسعة من الحزن والصدمة بين زملائه وأهالي الإسماعيلية، وسط مطالب بتحري الدقة وعدم تداول شائعات تمس الحياة الشخصية للراحل أو أسرته.

بيان نقابة المحامين

أصدرت نقابة محامي الإسماعيلية بيانًا رسميًا نعت خلاله المحامي الراحل، مؤكدة أن النيابة العامة باشرت التحقيقات الأولية وانتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.

كما ناشدت النقابة جميع الصفحات والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم تداول أي معلومات تمس الحياة الشخصية للفقيد أو أسرته دون سند رسمي. 

بيطري الشرقية
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
دنيا وزوجها
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
