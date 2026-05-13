التزم الصمت| محمد فؤاد يتصدر التريند بعد أنباء انفصاله عن زوجته وارتباطه بسيدة عربية

علي مدار الساعات الماضية انتشرت شائعات تفيد بانفصال الفنان محمد فؤاد عن أم أولاده، وزواجه من سيدة عربية، وهو ما اسمه يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث.

وحتي الآن لم يخرج المطرب محمد فؤاد لينفي تلك الاقاويل أو يوكدها، وهو الأمر المتسق مع طبيعته، حيث يرفض ان تكون حياته الشخصية مباحة في العلن.

وجّه الفنان محمد فؤاد رسالة رثاء للفنان الراحل هاني شاكر، وذلك بعد وصول جثمانه أمس إلى مطار القاهرة قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن رحل عن عالمنا الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب محمد فؤاد قائلًا: كدة برضه يا هاني يا قمر، اللهم لا اعتراض علي قضائك وقدرك، مع السلامة يا واجهتنا المُشرفة، مع السلامة يا طيب القلب، مع السلامة يا أبو ابتسامة الحلم والأدب والأخلاق، مع السلامة يا حبيبي وأخويا و صاحبي الغالي.

وأضاف قائلاً: مع السلامة يا أستاذنا، اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، وأسأل جميع محبيه في مصر والوطن العربي بالدعاء له بالرحمة.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ