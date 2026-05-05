فرج عامر يودع هاني شاكر: إرث فني خالد وأعماله باقية في وجدان جمهوره

عبر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تأثره الكبير بوفاة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، من خلال رسالة رثاء مؤثرة تعكس حالة الحزن على رحيله.

وقال فرج عامر عبر حسابه على “فيسبوك”: “رحل هاني شاكر، رحل أمير الغناء العربي، ولم ترحل أغانيه ولا فنه ولا صوته”، مؤكدًا أن الراحل لم يكن مطربًا عاديًا أو متكررًا، بل حالة فنية وإنسانية فريدة.

وأضاف أن هاني شاكر عاش وغادر الدنيا تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه لم ولن يتكرر، وأن أعماله ستظل حاضرة في وجدان جمهوره ومحبيه.

نقابة المهن الموسيقية تعلن الحداد على روح هاني شاكر غدًا في جميع الفروع

وتوفى الفنان الكبير هانى شاكر ظهر الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وكان هانى شاكر قد نُقل فى وقت سابق إلى أحد المستشفيات فى باريس لاستكمال رحلة علاجه، بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة.

وخلال الأيام الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على أثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته، رغم تسجيل تحسن طفيف فى أعقاب الجراحة.