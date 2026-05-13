محلية النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة بحضور محافظ القاهرة

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام أكمل قرطام، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2026، الخاص بنزع ملكية نحو 40 فدانًا لإنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر بحي البساتين للمنفعة العامة، وذلك بحضور محافظ القاهرة وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

وأوضح قرطام، أن طلب الإحاطة يتناول عددًا من المحاور المرتبطة بتحقيق الصالح العام، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق أصحاب الملكيات المتضررة، لما للقرار من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، خاصة في المناطق الواقعة ضمن نطاق المشروع.

وأكد النائب ، أن الاجتماع يستهدف الوقوف على الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومدى الالتزام بتطبيقها بصورة تحقق العدالة وتحفظ حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع، ومدى انعكاسه على تحسين الحركة المرورية والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

وأشار قرطام، إلى أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بأصحاب العقارات والأراضي محل نزع الملكية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تقتصر فقط على تنفيذ المشروعات، وإنما تمتد أيضًا إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المتضررين.

وشدد على ضرورة وجود آليات واضحة وشفافة بشأن التعويضات، تضمن حصول المتضررين على حقوقهم بشكل عادل وسريع، مع توفير البدائل المناسبة في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.

وأضاف النائب إسلام أكمل قرطام: “ندعم جميع المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، لكن من المهم أن يتم تنفيذ تلك المشروعات وفق إطار قانوني ودستوري واضح، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات”.