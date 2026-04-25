نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة وخطورتها على المواطنين

تقدّمت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير البيئة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن انتشار الكلاب الضالة.

وأوضحت النائبة، في طلبها، أنه رغم التضامن مع مبدأ الرفق بالحيوان وضرورة التعامل برحمة، فإن هناك حاجة ملحّة لوضع حلول جذرية لأزمة انتشار الكلاب الضالة، من خلال تقنين أوضاعها ووضع ضوابط أمنية وصحية تضمن حماية أرواح المواطنين، مع الحفاظ على التوازن البيئي.

وأشارت إلى أن الظاهرة شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما جعل الكلاب الضالة تمثل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين والمارة، في ظل تكرار حوادث العقر، خاصة للأطفال وكبار السن، فضلًا عن تسببها في وقوع حوادث طرق نتيجة محاولات الهروب من هجماتها.

وطالبت النائبة نيفين الكاتب بسرعة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها مديريات الطب البيطري، لوضع ضوابط بيئية فعّالة تضمن تحقيق التوازن البيئي، مع توفير الحماية اللازمة للمواطنين في الشوارع