الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لازم يتغير..مسئول سابق بالتعليم: قانون نقابة المعلمين عمره أكثر من نصف قرن

محمد سعد
محمد سعد
ياسمين بدوي

انتقد الدكتور محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام السابق بوزارة التربية والتعليم ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الاسبق ، استمرار العمل بالقانون الحالي لنقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969 بدون أي تعديلات جوهرية طوال هذه السنوات ، مؤكداً أنه أصبح بالفعل “ثوبًا قديمًا لا يناسب الواقع”

وقال الدكتور محمد سعد : إن قانون نقابة المعلمين الحالي عمره 55 سنة…هل يُعقل أن أكبر نقابة مهنية في الشرق الأوسط تُدار بقانون صدر سنة 1969؟ ، هذا القانون كُتب في زمن مختلف… وما زال يحكم معلمي عام 2026!

وأضاف الدكتور محمد سعد : إن قانون نقابة المعلمين لم يشهد تعديلًا جوهريًا منذ أكثر من نصف قرن! ، فهو قانون ما زال ينص على أن يكون المعلم عضوًا في الاتحاد الاشتراكي … “طيب… فين الاتحاد الاشتراكي أصلًا؟!”

أزمة الموارد المالية

وقال الدكتور محمد سعد ، أن قانون نقابة المعلمين ، ينص على خصومات ومساهمات بقيم ثابتة لا تتغير ، في وقت تغيّر فيه كل شيء: الأسعار، التضخم، والخدمات… والنتيجة : معاش هزيل لا يليق بمن أفنى عمره في التعليم.

انتخابات لا تصل للقاعدة

كما أكد الدكتور محمد سعد أن قانون نقابة المعلمين يعتمد على نظام التصعيد، فيختار المعلم لجنة نقابية، ثم اللجنة تختار الفرعية، ثم الفرعية تختار العامة ، وفي النهاية يُحرم المعلم من اختيار النقيب العام مباشرة.

حقوق قليلة… وعقوبات أكثر

وقال الدكتور محمد سعد : في الوقت الذي تتزايد فيه حالياً الإعتداءات على المعلمين داخل المدارس، لا يوفر قانون نقابة المعلمين حصانة مهنية حقيقية أثناء العمل ، والغريب أن القانون يفرد 16 مادة للواجبات والتأديب، ويقابلها مادتان فقط للحقوق!

غياب الدور المهني الحقيقي

وأوضح الدكتور محمد سعد ، أن نقابات مثل الأطباء والمهندسين تمنح تراخيص مزاولة المهنة وتوفر تدريبًا مستمرًا لأعضائها ، أما نقابة المعلمين، فقانونها الحالي لا يواكب: التحول الرقمي، المدارس الدولية، التكنولوجيا التطبيقية، ولا حتى نظام البكالوريا الجديد.

لماذا يجب تعديل قانون نقابة المعلمين الآن؟

وقال الدكتور محمد سعد : يجب تعديل قانون نقابة المعلمين الآن ، لأن معاش المعلم الذي قد يصل إلى 120 جنيهًا شهريًا أصبح لا يساوي ثمن علبة دواء ، ولأن المعلمين يحتاجون إلى

  •  رفع المعاشات والخدمات
  •  التصويت الإلكتروني والخدمات الرقمية
  •  موارد جديدة لصندوق المعاشات : مثل دمغات الأبنية التعليمية وطباعة الكتب المدرسية

وشدد الدكتور محمد سعد على أن تعديل قانون نقابة المعلمين لم يعد رفاهية… بل ضرورة لحماية كرامة المعلم، وضمان مستقبل أكثر من 1.6 مليون عضو، وإنقاذ أكبر نقابة مهنية في الشرق الأوسط من قانون… تجاوزه الزمن.

