قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البدوى يكلف برلمانية الوفد بالتقدم بطلب إحاطة حول الرفض المتكرر من الحكومة لمقترحات النواب

السيد البدوي
معتز الخصوصي

كلف الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس النواب بالتقدم بطلب إحاطة اعتراضا على ما وصفه برفض الحكومة لمقترحات النواب خلال مناقشات القوانين.

ويأتي طلب الإحاطة المقدم من حزب الوفد، لمنع إهدار دور النواب الرقابي والتشريعي، من ناحية ومحاولة لإثراء النقاش التشريعي وعدم الإضرار بالقيمة القانونية لمضابط الجلسات من ناحية أخرى.

وعلى الفور وجه الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن ما وصفه بتكرار لجوء ممثلي الحكومة إلى الرفض غير المسبب لمقترحات النواب أثناء مناقشة مشروعات القوانين، وما يترتب على ذلك من إضعاف للنقاش التشريعي والإضرار بالقيمة القانونية لمضابط الجلسات.

وأوضح طلب الإحاطة، أن الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وآخرها مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شهدت حالة متكررة من تمسك ممثلي الحكومة بالنصوص الواردة في مشروعات القوانين دون تقديم مبررات كافية أو ردود موضوعية على المقترحات والتعديلات التي يطرحها النواب، والاكتفاء بصياغات نمطية بالرفض لا تعكس نقاشًا تشريعيًا حقيقيًا.

وتطرق طلب الإحاطة إلى أن هذا النمط من التعاطي لا يمثل فقط إهدارًا لدور النواب الرقابي والتشريعي، ولكن يمتد أثره إلى جوهر العملية التشريعية، حيث يفقد المناقشات مضمونها ويحولها إلى إجراء شكلي يفتقر إلى التفاعل والتبرير، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة التشريعات الصادرة.

وحذر الوفد من أن هذه الممارسات تُفرغ مضابط جلسات مجلس النواب من قيمتها القانونية والتفسيرية، رغم كونها تمثل "الذاكرة التشريعية" الرسمية للدولة والمرجع الأساسي الذي تستند إليه المحاكم وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص القانونية واستجلاء نية المشرع.

وأكد الوفد أن المضابط ليست مجرد تسجيل لما دار من مناقشات، ولكن أداة تفسيرية يعتمد عليها القضاء في فك غموض النصوص وتحديد فلسفة المشرع، وأن غياب المبررات الواضحة لرفض أو قبول المقترحات يحجب عن القاضي والباحث القانوني عنصرًا جوهريًا في فهم النص، وقد يؤدي إلى تضييق مساحة التفسير أو اضطراب التطبيق.

وأضاف الوفد أن غياب التسبيب في ردود الحكومة يحرم العملية التشريعية من عنصر "الحوار المؤسس"  الذي يثري النصوص ويمنحها قوة واستقرارًا عند التطبيق، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس نظمت إعداد المضابط باعتبارها سجلًا رسميًا للمناقشات، وأن إفراغها من مضمونها الحقيقي يمثل إخلالًا بفلسفة هذه النصوص.

وطالب الوفد بضرورة التزام ممثلي الحكومة بتقديم ردود تفصيلية ومسببة على مقترحات النواب، ووضع آلية واضحة داخل الجلسات العامة لتوثيق المبررات القانونية والدستورية لرفض أو قبول التعديلات داخل المضابط، والتأكيد على أن النقاش التشريعي جزء أساسي من بناء النص القانوني، إلى جانب بيان موقف الحكومة من تكرار هذه الظاهرة والإجراءات المزمع اتخاذها لضبط أسلوب التفاعل مع البرلمان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

هبة عبد الغني

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن أسماء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية

هاني شاكر

انتقد رئيس الجالية.. طارق الشناوي: لايحق لأحد الحديث عن حالة هاني شاكر

شمس البارودي

حكايات من زمن جميل.. شمس البارودي تكشف تفاصيل مؤثرة عن علاقتها بجدها الراحل

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
BYD
BYD

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد