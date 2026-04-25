برلماني: ذكرى تحرير سيناء ستظل محطة وطنية خالدة في وجدان وقلب كل مصري

أكد النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء الـ44 ستظل محطة وطنية خالدة في وجدان وقلب كل مصري، باعتبارها واحدة من أعظم صفحات التاريخ التي جسدت إرادة الشعب المصري وقدرته على استعادة أرضه وصون كرامته.

وقال شحاتة، في تصريحات له اليوم، إن هذه الذكرى العطرة تعكس حجم التضحيات الغالية التي قدمها أبطال القوات المسلحة، الذين سطروا بدمائهم ملحمة وطنية خالدة، ستبقى دائمًا مصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة، مؤكدًا أن ما تحقق من نصر لم يكن مجرد استعادة للأرض، بل تأكيدًا على قوة الدولة المصرية وصلابة مؤسساتها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر التي نجحت في تحرير أرضها بدماء شهدائها الأبرار، تواصل اليوم مسيرة البناء والتنمية والتعمير في أرض الفيروز، بسواعد أبنائها المخلصين، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في سيناء.

وأشار شحاتة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي سيناء ودمجها بشكل كامل في مسيرة التنمية الوطنية.

وشدد على أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب استمرار العمل والتكاتف بين جميع أبناء الوطن، خلف القيادة السياسية، لمواصلة مسيرة البناء وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.