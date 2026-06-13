إسكان النواب: طفرة كبيرة في القطاع والقضاء على العشوائيات أولوية للدولة

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في ملف الإسكان خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة تستهدف توفير وحدات ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، سواء محدودي الدخل أو متوسطي الدخل.

وأوضح شحاتة أن هذه المشروعات جاءت في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية بالقطاع الخاص، ما عزز من أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في توفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين بأسعار تتوافق مع قدراتهم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الحرب على العشوائيات، وهو ما انعكس في تنفيذ العديد من المشروعات السكنية المنظمة والمخططة وفق أسس عمرانية حديثة، بهدف توفير بيئة سكنية آمنة وحضارية للمواطنين.

انتشار العشوائيات

وأضاف عضو لجنة الإسكان أن الدولة عملت على وضع منظومة متكاملة للحد من انتشار العشوائيات ومعالجة أوضاع المناطق غير المخططة، إلى جانب تطوير المباني القديمة وتحسين جودة الحياة داخل التجمعات السكنية المختلفة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المحافظات.