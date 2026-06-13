كاتب صحفي: التأمين الصحي الشامل يوفر العلاج لغير القادرين ويعزز تطوير المنظومة الصحية

أكد الكاتب الصحفي، عبد المجيد عبدالله، أن النظام الصحي في مصر يعتمد على عدد من الجهات والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تؤدي دورًا مهمًا في تقديم الرعاية الصحية، خاصة لطلاب المدارس.

وقال عبد المجيد عبدالله، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحكومة بدأت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، من بينها بورسعيد والإسماعيلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية وتوسيع مظلة التأمين لتشمل مختلف المواطنين.

وتابع أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر العلاج بالمجان لغير القادرين، بما يضمن حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة دون أعباء مالية، بينما يساهم القادرون في تمويل المنظومة من خلال استقطاع نسبة 2.5% من الأجر لصالح التأمين الصحي الشامل.

التغطية الصحية الشاملة

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.