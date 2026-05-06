الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نقل البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن الطرق وكوبرى 6 أكتوبر

اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
ماجدة بدوى

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق في عدد من المناطق.

وقد ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، بشأن سوء حالة الطرق الداخلية بعين شمس بمحافظة القاهرة.

وأوصت اللجنة بتأجيل مناقشة الطلب لاجتماع بحضور نائب محافظ القاهرة أو السكرتير العام، بالإضافة إلى مدير مدرية الطرق والنقل بالمحافظة.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام محمد بدوي، بشأن الازدحام الشديد الذي يعاني منه ميدان المنيب بمحافظة الجيزة.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة بمعرفة محافظة الجيزة علي أن يدعى إليها النائب مقدم موضوع طلب الإحاطة والإدارة العامة للمرور، وذلك خلال أسبوع، لبحث ودراسة كافة الطلبات والملاحظات من رفع أعمال الإشغالات وإعادة الهيكلة المروية وإعادة تخطيط للمنطقة المذكورة في طلب الإحاطة.

وشددت اللجنة علي ضرورة موافاتها بخطاب رسمي بنتائج اللجنة خلال أسبوعين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضى، بشأن عدم اجراء أعمال صيانة لكوبري 6 أكتوبر بمحافظة القاهرة مما أدى إلى تهالكه.

وأوصت اللجنة، بقيام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة بموافاة اللجنة بخطاب رسمي بالجدول الزمنى لنهو الأعمال الخاصة بعدد (9) بكيات.

كما أوصت وزارة التخطيط بتوفير الدعم المالي الخاص بتنفيذ أعمال الصيانة للكوبري سواء للجزء الخاص بمحافظة القاهرة أو الخاص بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد جبيلي، بشأن الحاجة إلى تطوير وازدواج طريق الواحات البحرية بداية من مدينة 6 اكتوبر حتى مدينة الواحات بمحافظة الجيزة

أوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري باستكمال أعمال صيانة الطريق وفحص كافة المسافات التي أشار إليها النائب، على أن يتم موافاة اللجنة برد كتابي خلال 48 ساعة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن عدم كفاية وسائل النقل العامة بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، هذا بالإضافة إلى عدم توافر وسائل النقل لمحافظة القاهرة

وأوصت اللجنة بأن يتم تنفيذ جميع خطوط طوخ حسب طلبات النواب والمواطنين لربطها بجميع المحافظات الاخرى.

وناقشت اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين فيصل إبراهيم أبو عريضه وانس هلول، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خط أتوبيس هيئة النقل العام الصف/حلوان، الصف/الجيزة، أطفيح- الجيزة- المنيب- حلوان

وأوصت اللجنة بدعوة رئيس هيئة النقل بالقاهرة لحضور اجتماع للجنة لعرض خطة الهيئة في تقديم الخدمة.

وخلال المناقشات أكد النائب وحيد قرقر، أهمية مشاركة النواب في إعداد الخطة الاستثمارية للأحياء والمراكز بالمحافظات، نظرا لأنهم الأكثر احتكاكا بالمشكلات علي أرض الواقع ويعدون حلقة الوصل بين المواطنين وسياسات وخطط الدولة.

كما شدد قرقر، علي ضرورة القضاء علي المواقف العشوائية، لاسيما في محافظات ومناطق مثل الجيزة التى يمتد بها خطوط مترو الأنفاق.

كما وجه رسائل هامة للحكومة،  بضرورة الاهتمام بمستوى التمثيل الحكومى أمام البرلمان، حتى يتم التوصل إلى حلول حاسمة لموضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

