قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نقل النواب توصي بسرعة إدراج ونهو مشروعات طرق بالمحافظات

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
فريدة محمد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعاتها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات متعلقة بقطاعات الطرق والسكة الحديد بعدد من المحافظات.

وبدأت اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب  تامر عبد القادر بشأن الحاجة إلى رصف وتوسعة الطريق الرابط من قرية الكفاح وحتى قرية ابو هريرة بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد نظراً لسوء حالة الطريق.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للطرق والكباري لفحص حالة الطريق وإعداد تقرير شامل بذلك ويتم موافاة اللجنة به خلال 48 ساعة.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة  ثانى بمحافظة الوادى الجديد بشأن عدم تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الرابط بين مدينة الداخلة ومدينة الخارجة بالرغم من توصية لجنة النقل والمواصلات بذلك في عام ٢٠٢١.

وأوصت اللجنة بإدراج عملية ازدواج طريق الداخلة/الخارجة ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري على أن يتم نهو الأعمال به خلال ثلاث سنوات.


وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة الاهتمام بملف الطرق بمحافظة الوادى الجديد، نظرا لارتباط ذلك الملف بالاستثمارات في المنطقة، مشيرا إلي أهمية الإسراع في تنفيذ توصية اللجنة لتشجيع الاستثمارات في محافظة الوادى الجديد، لاسيما وأنها محافظة واعدة في الاستثمارات الزراعية والصناعية.

وأكد رئيس لجنة النقل، أن قطاع الطرق والنقل يشهد طفرة كبيرة في مختلف المحافظات، وما يواجهه المواطنين من مشكلات وعقبات أمام بعض الطرق يتطلب الإسراع في تذليلها، في ظل التوجيهات الرئاسية بتحسين تلك الخدمات.

وثمن قرقر مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين الخدمات بالقرى ومنها خدمات الطرق، مشيرا إلي أن إنشاء وتطوير الطرق يؤدى إلى تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمعات جديدة.


كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النواب / أحمد العطيفي، وأحمد الشناوي، وعمران أبو عقرب، بشأن بطء الاعمال الإنشائية بمشروع محور أبو تيج - ساحل سليم محافظة أسيوط.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بموافاتها بخطاب رسمي يفيد موعد نهو أعمال إنشاء محور أبو تيج بشكل عام والمرحلة الأولي بشكل خاص.

أوصت ببحث مدى إمكانية قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بضغط المواعيد بحيث يتم نهو الأعمال في المرحلة الأولي قبل نهاية عام 2026، بدلاً من منتصف عام 2027.


كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن بطء وتيره العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي طريق أسيوط ديروط.

وأوصت اللجنة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسداد المبالغ المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري نتيجة أعمال إنشاء الطرق ضمن المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة والتي تصل إلى 2 مليار جنيه.


وكذلك أوصت بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بموافاة اللجنة والنائب مقدم طلب الإحاطة بخطاب رسمي يفيد موعد نهو مسافة 30 كم في نطاق مركز منفلوط في موعد أقصاه أربعة أشهر، إلي جانب قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإجراء اعمال الصيانة لطريق أسيوط/ ديروط على ان تشمل تلك الأعمال وضع علامات إرشادية وإصلاح للحفر الموجودة على الطريق.


وناقشت طلب إحاطة ثانى للنائب ابراهيم نظير حول أسباب تأخر أعمال صيانة كوبري الحوتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بموافاتها بخطاب رسمي يتضمن نهو أعمال صينة كوبري الحوتكة بمركز منفلوط خلال ثلاثة أشهر.

وناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة / كرستين عادل بشأن التدهور الشديد الذي يعاني منه طريق أسيوط / اسيوط الجديد الأمر الذي أدى لوقوع العديد من الحوادث.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة موضوع طلب الإحاطة لحين دعوة مندوب عن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية،

وأوصت بأن يتم موافاتها برد كتابي خلال 15 يوم عن إستراتيجية الهيئة العامة للطرق والكباري في تطوير هذا الطريق.

واختتمت اللجنة مناقشتها بموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب  يونس الجاحر، بشأن قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعدم توقف القطار رقم ۳۰۰۷ ، اثناء رحلته من اسوان إلى القاهرة بمحطة ديروط بمحافظة أسيوط.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتلبية طلب النائب بوقوف القطار رقم 3007 بمحطة ديروط في رحلته من القاهرة إلى اسوان، على أن يتم موافاة اللجنة بخطاب رسمي بذلك وبمواعيد التشغيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد