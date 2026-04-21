ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مع الإبقاء على الحصار البحري واستمرار حالة الجاهزية للقوات الأمريكية، مؤكداً أن التهدئة ستبقى مؤقتة إلى حين تقديم مقترح إيراني موحد واستكمال المشاورات الجارية.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الانقسام داخل الحكومة الإيرانية – والذي وصفه بأنه غير مفاجئ – إلى جانب طلبات من شخصيات باكستانية بارزة، دفع إلى تعليق أي تصعيد عسكري ضد إيران مؤقتاً، ريثما تتوحد مواقف القيادة الإيرانية.

وأضاف أن القوات الأمريكية ستواصل الحصار وتبقى في أعلى درجات الاستعداد، مشدداً على أن وقف إطلاق النار سيظل سارياً حتى تتقدم طهران بمقترح واضح وتنتهي المناقشات الجارية “بطريقة أو بأخرى”.