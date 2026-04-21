قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 سفن فقط تعبر هرمز خلال 24 ساعة.. وخطة لإجلاء مئات السفن العالقة بالخليج العربي
بين مهلة وضغوط.. سباق اللحظة الأخيرة بين صفقة قسرية وانفجار إقليمي
أبرز تصريحات مدبولي خلال كلمته بمجلس النواب اليوم
الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ في الدوري المصري
"حي يُرزق".. أول رد قانوني حاسم على شائعات وفاة هاني شاكر
بعد مد المهلة 6 أشهر.. رسوم التصالح في مخالفات البناء
براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسل الأموال
قبول الاستئناف..إلغاء حبس أم مكة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
ضربة بلعمري تربك الحسابات.. كيف يعيد ييس توروب توازن الأهلي في صراع الدوري؟
رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل حول زيادة أسعار الأدوية .. ماذا قال؟
تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
اقترض للحج والعمرة ولم يسدد ولم يزر قبر النبي .. فهل تقبل أم لا؟
english EN
إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

أحمد عبد القوى

يتفاجأ بعض العملاء أثناء استخدام ماكينة الصراف الآلي بعدم خروج البطاقة البنكية واحتجازها داخل الجهاز، وهو موقف يسبب ارتباكًا خاصة إذا كان العميل بحاجة عاجلة إلى سحب أموال أو إتمام معاملة مالية. 

ورغم أن الموقف يبدو مقلقًا، فإن أسبابه غالبًا ما تكون مرتبطة بإجراءات أمان أو أعطال فنية يمكن التعامل معها بسرعة إذا تم التصرف بشكل صحيح.

من أكثر الأسباب شيوعًا لاحتجاز البطاقة إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة لعدة مرات متتالية، حيث تعتبر أنظمة التشغيل ذلك محاولة استخدام غير مصرح بها، فتقوم الماكينة بسحب البطاقة تلقائيًا كإجراء احترازي. كما قد يحدث الأمر إذا كانت البطاقة منتهية الصلاحية، أو تم إيقافها مؤقتًا من البنك نتيجة تحديث بيانات، أو بسبب رصد حركة غير اعتيادية على الحساب.

وفي بعض الحالات، يكون السبب بسيطًا مثل تأخر العميل في التقاط البطاقة بعد خروجها من الفتحة المخصصة لها، إذ تعيد بعض الماكينات سحبها للداخل بعد مرور ثوانٍ محددة لحمايتها من السرقة. كذلك قد يؤدي تلف الشريحة الإلكترونية أو وجود خلل فني في الماكينة إلى عدم إعادة البطاقة مرة أخرى.

عند حدوث ذلك، يُفضل أولًا التزام الهدوء وعدم مغادرة المكان فورًا، فقد تعيد بعض الأجهزة البطاقة تلقائيًا بعد لحظات. وإذا لم تخرج، يجب تدوين رقم الماكينة وموقعها والوقت التقريبي للواقعة، فهذه البيانات تساعد البنك في تتبع الحالة بسرعة.

الخطوة التالية هي التواصل فورًا مع خدمة عملاء البنك المصدر للبطاقة لإبلاغهم بما حدث. وقد ينصح البنك بإيقاف البطاقة احترازيًا لحين التحقق، خاصة إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر. وإذا كانت الماكينة داخل فرع مصرفي، يمكن مراجعة الموظفين خلال ساعات العمل، إذ تتيح بعض البنوك استرداد البطاقات المحتجزة بعد التأكد من هوية صاحبها.

أما إذا تعذر استرجاع البطاقة خلال فترة قصيرة أو أبلغ البنك العميل بأنه سيتم إتلافها وفق الإجراءات المتبعة، فيُفضل التقدم بطلب لإصدار بطاقة بديلة لتجنب تعطيل المعاملات اليومية.

ولتفادي تكرار الموقف، ينصح باستخدام ماكينات موجودة في أماكن آمنة وموثوقة، وعدم إدخال الرقم السري على عجل، والحرص على سحب البطاقة فور ظهورها، مع متابعة صلاحيتها وتحديث البيانات المصرفية بشكل دوري. وفي جميع الحالات، يظل التواصل السريع مع البنك هو الخطوة الأهم لحماية الحساب وضمان استمرار الخدمات دون مشكلات.

بنوك بنك فيزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 بكام؟

هل السحر يؤخر الزواج

هل السحر يؤخر الزواج؟ .. 17 حقيقة لا يعرفها كثيرون فتؤجل أفراحهم

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يطلب السعة الكاملة للجماهير في نهائي الكونفدرالية

بونوتشي

حلم إيطالي بقيادة جوارديولا.. بونوتشي يدعو لثورة كروية شاملة في «الآتزوري»

بيراميدز

صدمة في بيراميدز.. غياب نجمي الفريق أمام الزمالك بسبب الإصابة

بالصور

سر لـ مرضى ADHD.. ماذا يفعل التوت الأسود في المخ؟

سر لـ مرضى ADHD.. ماذا يفعل التوت الأسود في المخ؟
سر لـ مرضى ADHD.. ماذا يفعل التوت الاسود فى المخ؟
سر لـ مرضى ADHD.. ماذا يفعل التوت الاسود فى المخ؟

ليلى علوي تتألق بفستان فرعوني في مهرجان أسوان الدولي

ليلى علوي تتألق بفستان فرعوني في مهرجان أسوان الدولي
ليلى علوى تتألق بفستان فرعونى فى مهرجان أسوان الدولى
ليلى علوى تتألق بفستان فرعونى فى مهرجان أسوان الدولى

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

فيديو

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد