الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

يتفاجأ بعض العملاء أثناء استخدام ماكينة الصراف الآلي بعدم خروج البطاقة البنكية واحتجازها داخل الجهاز، وهو موقف يسبب ارتباكًا خاصة إذا كان العميل بحاجة عاجلة إلى سحب أموال أو إتمام معاملة مالية.

ورغم أن الموقف يبدو مقلقًا، فإن أسبابه غالبًا ما تكون مرتبطة بإجراءات أمان أو أعطال فنية يمكن التعامل معها بسرعة إذا تم التصرف بشكل صحيح.

من أكثر الأسباب شيوعًا لاحتجاز البطاقة إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة لعدة مرات متتالية، حيث تعتبر أنظمة التشغيل ذلك محاولة استخدام غير مصرح بها، فتقوم الماكينة بسحب البطاقة تلقائيًا كإجراء احترازي. كما قد يحدث الأمر إذا كانت البطاقة منتهية الصلاحية، أو تم إيقافها مؤقتًا من البنك نتيجة تحديث بيانات، أو بسبب رصد حركة غير اعتيادية على الحساب.

وفي بعض الحالات، يكون السبب بسيطًا مثل تأخر العميل في التقاط البطاقة بعد خروجها من الفتحة المخصصة لها، إذ تعيد بعض الماكينات سحبها للداخل بعد مرور ثوانٍ محددة لحمايتها من السرقة. كذلك قد يؤدي تلف الشريحة الإلكترونية أو وجود خلل فني في الماكينة إلى عدم إعادة البطاقة مرة أخرى.

عند حدوث ذلك، يُفضل أولًا التزام الهدوء وعدم مغادرة المكان فورًا، فقد تعيد بعض الأجهزة البطاقة تلقائيًا بعد لحظات. وإذا لم تخرج، يجب تدوين رقم الماكينة وموقعها والوقت التقريبي للواقعة، فهذه البيانات تساعد البنك في تتبع الحالة بسرعة.

الخطوة التالية هي التواصل فورًا مع خدمة عملاء البنك المصدر للبطاقة لإبلاغهم بما حدث. وقد ينصح البنك بإيقاف البطاقة احترازيًا لحين التحقق، خاصة إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر. وإذا كانت الماكينة داخل فرع مصرفي، يمكن مراجعة الموظفين خلال ساعات العمل، إذ تتيح بعض البنوك استرداد البطاقات المحتجزة بعد التأكد من هوية صاحبها.

أما إذا تعذر استرجاع البطاقة خلال فترة قصيرة أو أبلغ البنك العميل بأنه سيتم إتلافها وفق الإجراءات المتبعة، فيُفضل التقدم بطلب لإصدار بطاقة بديلة لتجنب تعطيل المعاملات اليومية.

ولتفادي تكرار الموقف، ينصح باستخدام ماكينات موجودة في أماكن آمنة وموثوقة، وعدم إدخال الرقم السري على عجل، والحرص على سحب البطاقة فور ظهورها، مع متابعة صلاحيتها وتحديث البيانات المصرفية بشكل دوري. وفي جميع الحالات، يظل التواصل السريع مع البنك هو الخطوة الأهم لحماية الحساب وضمان استمرار الخدمات دون مشكلات.