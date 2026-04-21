فضيحة في ميلانو.. تفكيك شبكة دعارة تضم لاعبين من الدوري الإيطالي الممتاز

نجحت السلطات الإيطالية في توجيه ضربة قوية لشبكات الجريمة المنظمة، بعدما كشفت تحقيقات موسعة عن نشاط شبكة دعارة كانت تعمل تحت ستار شركة لتنظيم الفعاليات في مدينة ميلانو، ما أسفر عن توقيف 4 متهمين يُشتبه في إدارتهم لهذا النشاط غير القانوني.

شبكة احترافية وأرباح بالملايين

جاءت العملية نتيجة تنسيق بين الحرس المالي الإيطالي والنيابة العامة، حيث توصلت التحقيقات إلى وجود منظومة متكاملة تستغل قطاع الترفيه كواجهة، محققة أرباحًا تجاوزت 1.2 مليون يورو، مع توجيه اتهامات باستغلال الدعارة وغسل الأموال.

خدمات فاخرة للأثرياء

وكشفت التفاصيل أن الشبكة اعتمدت على نموذج عمل منظم يستهدف الأثرياء، عبر تقديم باقات تشمل حفلات راقية وخدمات مرافقة داخل فنادق فاخرة، مقابل مبالغ مرتفعة، مع تجنيد نساء عبر وسطاء وعلاقات عامة.

لاعبون تحت الشبهات

وأثارت القضية جدلًا واسعًا بعد تقارير عن تورط شخصيات بارزة، من بينها رجال أعمال، إضافة إلى لاعبين في الدوري الإيطالي الممتاز، دون الكشف عن هوياتهم حتى الآن.

تحقيقات مستمرة وترقب رياضي

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أبعاد القضية، وسط ترقب لمواقف رسمية من الجهات الرياضية، في ظل احتمالات بوجود تداعيات قانونية ورياضية على المتورطين.