روما يفوز على بيزا بثلاثية نظيفة بالدوري الإيطالي

حقق فريق روما الفوز على بيزا بثلاثية نظيفة خلال لقاء الفريقين الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

مباراة روما ضد بيزا

أحرز الهولندي دونييل مالين هاتريك ثلاثية روما.

افتتح روما التسجيل مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة 3 بعد خطأ دفاعي من كاراتشولو، استغله مالين الذي انطلق بسرعة نحو المرمى، قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك الحارس سيمبر، ليعلن تقدم روما 1-0.

وجاء هدف مالين الثاني في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة بينية رائعة من لورينزو بيليغريني، وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس، ليسدد الكرة بثقة داخل الشباك ويوقع على ثنائيته الشخصية.

واحرز الهدف الثالث في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب ذاته.

وبتلك النتيجة رفع روما رصيده للنقطة 57 ليحتل المركز السادس بترتيب جدول الدوري الإيطالي، وتوقف رصيد بيزا عند النقطة 18 ليحتل المركز الـ20.

تشكيل روما

وجاء تشكيل رومال كالتالي: سفيلار وجيلاردي ونديكا وهيرموسو وتشيليك وكريستانتي وبيسيلي ورينش وسوليه وبيليغريني ومالين.