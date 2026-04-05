إنتر ميلان يتقدم على روما 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره روما، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 31 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت ثنائية إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو في الدقيقتين 1، 45+2.

فيما جاء هدف روما عن طريق جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 40.

تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: باستوني – أتشيربي – أكانجي

خط الوسط: ديماركو – زيلينسكي – هاكان – باريلا – دومفريس

خط الهجوم: لاوتارو – تورام

تشكيل روما

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني – نديكا – هيرموسو

خط الوسط: تشيليك – كريستانتي – بيسيلي – رينش

خط الهجوم: سولي – بيليجريني – مالين