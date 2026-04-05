إنتر ميلان يكتسح روما بخماسية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره روما، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 31 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت خماسية إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو ولاوتارو مارتينيز وماركوس تورام ونيكولا باريلا في الدقائق 1، 45+2، 52، 55، 63.

فيما جاءت ثنائية روما عن طريق جيانلوكا مانشيني ولورينزو بيليجريني في الدقيقتين 40، 70.

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: باستوني – أتشيربي – أكانجي

خط الوسط: ديماركو – زيلينسكي – هاكان – باريلا – دومفريس

خط الهجوم: لاوتارو – تورام

تشكيل روما

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني – نديكا – هيرموسو

خط الوسط: تشيليك – كريستانتي – بيسيلي – رينش

خط الهجوم: سولي – بيليجريني – مالين