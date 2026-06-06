قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزيف العملات المشفرة.. بيتكوين تسجل أسوأ خسائر أسبوعية منذ انهيار FTX
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة انبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
مجــ.زرة جديدة في غزة.. غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين تخلف قتــ.لى وجرحى
الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل
أمين الإصلاح والنهضة: الدولة نجحت في مواءمة التشريعات مع معايير العمل الدولية
رغم أزمة الوقود العالمية.. مصر للطيران تتجاوز التحديات ومطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية
موعد كسوف الشمس الكلي 2026 .. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية
عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
يورونيوز: إسبانيا على أعتاب صيف لاهب بحرارة تقترب من 40 مئوية
منال خليفة: اتفاق وقف إطلاق النار يتوافق مع الرؤية الفرنسية بشأن لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رغم أزمة الوقود العالمية.. مصر للطيران تتجاوز التحديات ومطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

في وقت يواجه فيه قطاع الطيران العالمي تحديات غير مسبوقة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية وأزمة وقود الطائرات، تواصل مصر تعزيز مكانتها كمركز إقليمي مهم للنقل الجوي.

أكد أحمد مصطفى، مدير مكتب القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة بمطار القاهرة، أن قطاع الطيران العالمي يمر بمرحلة استثنائية من التحديات نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية المتلاحقة التي أثرت بشكل مباشر على حركة النقل الجوي وسلاسل الإمداد الدولية.

شركات الطيران العالمية تواجه معضلة الأسعار مع ارتفاع الوقود وتراجع الطلب على السفر

أزمة الوقود من أبرز التحديات 

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز أن أزمة وقود الطائرات أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران حول العالم، بعدما واجهت العديد من الدول والشركات صعوبات في تأمين احتياجاتها من الوقود، الأمر الذي تسبب في إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية خلال الفترة الأخيرة.

اجتماعات دولية للبحث عن حلول بديلة

وأشار مصطفى إلى أن قيادات شركات الطيران العالمية تناقش خلال اجتماعاتها المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية سبل مواجهة هذه التحديات، وعلى رأسها البحث عن مصادر بديلة للطاقة مثل الوقود الحيوي، إلى جانب تطوير أجيال جديدة من الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا ينعكس فقط على شركات الطيران، بل يمتد تأثيره إلى المسافرين من خلال زيادة تكاليف السفر وأسعار التذاكر في مختلف الأسواق العالمية.

مصر للطيران

مصر للطيران سبقت الأزمة بخطط تأمين الوقود

وفيما يتعلق بالوضع داخل مصر، أوضح مدير مكتب القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة بمطار القاهرة أن شركة مصر للطيران نجحت في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية بفضل خطط استباقية وضعتها مسبقًا لتأمين احتياجاتها من الوقود.

وأشار إلى أن الشركة كانت من أوائل شركات الطيران التي عملت على توفير احتياطيات كافية من الوقود ووضع بدائل تشغيلية للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ساهم في استمرار التشغيل بصورة طبيعية دون إلغاء أو تعطيل للرحلات.

أسطول حديث يقلل آثار تقلبات أسعار الطاقة

ولفت مصطفى إلى أن مصر للطيران اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على تحديث أسطولها الجوي بطائرات حديثة تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود، حيث تسهم هذه الطرازات في خفض معدلات الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

وأوضح أن هذه الخطوة ساعدت الشركة على تقليل التأثيرات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، والحفاظ على استقرار عمليات التشغيل.

مطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية

وفي سياق متصل، أكد مصطفى أن مطار القاهرة الدولي يشهد خلال الفترة الحالية حركة تشغيل مكثفة وغير مسبوقة، سواء من حيث عدد الرحلات أو أعداد المسافرين.

وأوضح أن مصر أصبحت وجهة آمنة ومستقرة في منطقة تشهد العديد من التوترات، ما دفع عددًا من شركات الطيران والدول للاعتماد على المطارات المصرية كمحطات عبور بديلة.

المطارات المصرية جاهزة لاستقبال الحركة المتزايدة

وأشار إلى أن المطارات المصرية المختلفة، وفي مقدمتها مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والعلمين، كانت على جاهزية كاملة لاستيعاب الزيادة الملحوظة في حركة الطيران.

وأكد أن مرونة منظومة الطيران المصرية وكفاءة إدارتها للأزمات، إلى جانب خبرات العنصر البشري، ساهمت في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم لحركة الطيران والسفر في ظل الظروف العالمية الراهنة.

مصر تعزز موقعها كمركز إقليمي للطيران

واختتم أحمد مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح مصر في إدارة التحديات الحالية يعكس قوة البنية التشغيلية لقطاع الطيران المدني، وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي يدعم مكانة مصر كمحور رئيسي لحركة الطيران الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.


 

الطيران العالمي مطار القاهرة الاضطرابات الجيوسياسية قطاع الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

زوجة خالد سرحان

جدل زوجة خالد سرحان بسبب شفتيها .. إليك طرق الوقاية من هجرة الفيلر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للبشرة عند استخدام فيتامين سي بانتظام؟.. دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري

الزيتون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون؟.. فوائد صحية لا تعرفها

بالصور

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V

نشرة المرأة والمنوعات| طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته.. نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد