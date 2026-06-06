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موعد كسوف الشمس الكلي 2026 .. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد كسوف الشمس الكلي 2026 .. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل

موعد كسوف الشمس الكلي 2026.. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
موعد كسوف الشمس الكلي 2026.. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
عبد الفتاح تركي

موعد كسوف الشمس الكلي .. يترقب عشاق الفلك والظواهر الكونية حول العالم حدثا استثنائيا خلال عام 2026، يتمثل في كسوف كلي للشمس يعد من أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة، لما يحمله من مشاهد نادرة تجمع بين الدقة العلمية وروعة المشهد الطبيعي، حيث تتحول السماء في بعض المناطق إلى ما يشبه أجواء الليل خلال دقائق معدودة رغم سطوع النهار.

ويحظى موعد كسوف الشمس الكلي 2026 باهتمام واسع من العلماء والباحثين وهواة رصد الظواهر الفلكية، نظرا لكونه من الأحداث النادرة التي لا تتكرر كثيرا فوق المناطق المأهولة بالسكان، كما أنه يمثل فرصة مهمة لدراسة عدد من الظواهر المرتبطة بالشمس والغلاف الجوي للأرض.

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كسوف الشمس

الكسوف الكلي للشمس من أروع الظواهر الفلكية

يصنف علماء الفلك الكسوف الكلي للشمس ضمن أكثر الظواهر الطبيعية إبهارا على الإطلاق، إذ يحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس بصورة تحجب قرص الشمس بالكامل عن المشاهدين الموجودين داخل المسار المباشر لظل القمر.

ويختلف هذا النوع من الكسوف عن الكسوف الجزئي أو الحلقي، لأن القمر يغطي الشمس بشكل كامل، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الإضاءة وتحول السماء إلى حالة تشبه الغسق أو الليل لفترة قصيرة، وهو ما يمنح الحدث طابعا استثنائيا يثير اهتمام الملايين حول العالم.

كما يرتبط هذا الحدث لدى كثيرين بمعان رمزية وتأملية، إذ ينظر إليه البعض باعتباره فرصة للتفكر والتأمل الذاتي وتجدد الطاقة الكونية، الأمر الذي يضيف إلى الظاهرة بعدا ثقافيا وإنسانيا إلى جانب قيمتها العلمية الكبيرة.

موعد الكسوف الكلي للشمس 2026

من المقرر أن يشهد العالم هذا الحدث الفلكي المهم يوم 12 أغسطس المقبل، حيث سيحدث الكسوف الكلي للشمس في مشهد ينتظره المهتمون بعلم الفلك منذ سنوات.

وتزداد أهمية هذا الكسوف بشكل خاص لأنه يعد أول كسوف يمكن مشاهدته من القارة الأوروبية منذ عام 2015، كما أنه أول كسوف يمر بالبر الأوروبي الرئيسي منذ عام 1999، وهو ما يمنحه مكانة تاريخية لدى المراقبين والمتخصصين في أوروبا.

ويتوقع أن يستقطب الحدث أعدادا كبيرة من المهتمين بالتصوير الفلكي ورصد السماء، خاصة في المناطق الواقعة ضمن مسار الرؤية الكلية، والتي ستشهد أفضل ظروف مشاهدة لهذه الظاهرة النادرة.

كسوف الشمس

إمكانية رؤية كسوف الشمس الكلي 2026

ورغم الاهتمام العالمي الواسع بهذا الحدث، فإن الكسوف الكلي للشمس لن يكون مرئيا في جميع أنحاء العالم، حيث ستقتصر الرؤية الكاملة على مناطق محددة تقع ضمن مسار ظل القمر.

ووفقا للتفاصيل الفلكية المتاحة، سيتمكن السكان والمراقبون في أجزاء من روسيا والقطب الشمالي وجرينلاند وأيسلندا ومنطقة المحيط الأطلسي من مشاهدة الكسوف بدرجات متفاوتة بحسب موقعهم الجغرافي.

وفي المقابل، لن يكون الكسوف مرئيا في الهند، إذ سيتزامن حدوثه مع ساعات الليل هناك، ما يعني عدم إمكانية متابعة الظاهرة من الأراضي الهندية خلال وقت وقوعها.

أماكن رؤية كسوف الشمس 2026

تعتمد إمكانية مشاهدة الكسوف على الموقع الجغرافي ومدى وقوعه داخل أو خارج مسار ظل القمر، ولذلك تختلف جودة الرؤية من منطقة إلى أخرى.

ويبدأ مسار الرؤية الكلية للكسوف من مناطق نائية في سيبيريا، ثم يمتد عبر شرق جرينلاند وغرب أيسلندا، قبل أن يواصل رحلته نحو شمال إسبانيا، لينتهي في شرق جزر البليار الواقعة في البحر المتوسط.

وتشير التقديرات إلى أن بعض المناطق ستوفر ظروفا مثالية لمتابعة الظاهرة، حيث تعد منطقة سكوريسبى سوند في جرينلاند من أبرز مواقع الرصد، إلى جانب مدن ليون وبورجوس وبلد الوليد في إسبانيا، والتي يتوقع أن تستقطب اهتماما كبيرا من الزوار والمتابعين.

كسوف الشمس

موقف مصر والدول العربية من الكسوف الكلي

بالنسبة إلى مصر ومعظم الدول العربية، فإنها ستكون خارج نطاق الرؤية الكلية للكسوف، وهو ما يعني أن سكان هذه المناطق لن يتمكنوا من مشاهدة الظاهرة بصورتها الكاملة.

وتوجد احتمالات لحدوث كسوف جزئي ضعيف جدا في بعض المناطق الحدودية، إلا أن تأثيره سيكون محدودًا جدًا، كما أن فرص رؤيته بوضوح تبقى ضعيفة مقارنة بالمناطق الواقعة داخل المسار الرئيسي للكسوف.

ومع اقتراب موعد الحدث، يستمر الاهتمام العالمي بمتابعة تفاصيل الكسوف الكلي للشمس 2026، باعتباره واحدا من أبرز الأحداث الفلكية المنتظرة، والذي سيمنح ملايين الأشخاص فرصة مشاهدة مشهد طبيعي نادر يجمع بين الدقة العلمية وروعة الظواهر الكونية في آن واحد.

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