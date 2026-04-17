إنتر ميلان يكتسح كالياري ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان على نظيره كالياري بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت ثلاثية إنتر ميلان عن طريق “ماركوس تورام” و"نيكولا باريلا" و"زيلينسكي" في الدقائق 52، 56، 90+2.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي – ستيفان دي فري – كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولا باريلا – هاكان تشالهان أوغلو – بيوتر زيلينسكي – فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: فرانشيسكو بيو – ماركوس تورام.



ويحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، فيما يأتي فريق كالياري في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.