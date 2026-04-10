إصابة مهاجم إنتر ميلان بعد أيام من عودته

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، تعرض مهاجمه لاوتارو مارتينيز لإصابة جديدة في ربلة الساق، وذلك بعد أيام من عودته للمشاركة بعد غياب طويل.

وأوضح إنتر أنه سيجرى إعادة تقييم حالة الدولي الأرجنتيني خلال الأيام المقبلة.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أنه من المتوقع غياب اللاعب - البالغ من العمر 28 عاما - لمدة نحو أسبوعين، وهو ما يعني غيابه عن مباراتي إنتر أمام كومو وكالياري يومي يومي الأحد والجمعة المقبلين، على الترتيب.

ويتفوق إنتر بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه نابولي مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم، ليبقى في صدارة الدوري الإيطالي.

وتمثل الإصابة صدمة لقائد إنتر، الذي عاد للمشاركة يوم الأحد الماضي بعد غياب استمر لستة أسابيع بسبب إصابة مماثلة.

وسجل مارتينيز هدفين في فوز إنتر بملعبه 5-2 على روما، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم معززا صدارته لقائمة هدافي الدوري.

وأثارت الإصابة أيضا قلق منتخب الأرجنتين الذي يستعد لكأس العالم 2026، إذ شكل مارتينيز ركيزة أساسية في التشكيلة التي حسمت التأهل للنهائيات.