تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري في الدوري الإيطالي

أعلن كريستيان كييفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه أمام كالياري، في إطار منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي – ستيفان دي فري – كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولا باريلا – هاكان تشالهان أوغلو – بيوتر زيلينسكي – فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: فرانشيسكو بيو – ماركوس تورام.

ويحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق كالياري في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.