مدبولي ورئيس فنلندا يبحثان نقل تجربة التعليم العالمية وتوطين تكنولوجيا الاتصالات في مصر

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد غنيم، سفير مصر لدى فنلندا.

فيما حضر من الجانب الفنلندي؛ تيمو ياتينين، نائب وزير الشئون الاقتصادية والتوظيف، و يارنو سيريال، نائب وزير الخارجية للتجارة الدولية، و ريكا إيلا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى مصر.

وفي مستهل اللقاء عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه برئيس جمهورية فنلندا، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، ومعربًا عن سعادته بعقد منتدى رجال الأعمال (المصري-الفنلندي)، والذي سيكون فرصة قيّمة لتوطيد التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين وخلق فرص جديدة للشراكة في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتماشى مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها كلا الطرفين، لافتًا إلى إمكانية التعاون في قطاعات حيوية، مثل التعليم، والطاقة الخضراء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستعرضًا الإمكانيات الكبيرة التي توفرها سوق العمل في مصر، خاصة مع ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع المصري.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه عن لقائه بشركة "فاليو" الفرنسية أمس، وافتتاح مركز أبحاث وتطوير يخدم الشركة عالميًا ويوفر خدمات لشركات السيارات الدولية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع جمهورية فنلندا بصورة أكبر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما تتميز به جمهورية فنلندا في هذا المجال، ومنوهًا إلى الدور البارز الذي لعبته شركة "نوكيا" كإحدى العلامات البارزة عالميًا في هذا المجال وعودتها القوية للسوق.

مصر مهتمة بتعزيز تعاونها مع جمهورية فنلندا في مجال التعليم

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر مهتمة بتعزيز تعاونها مع جمهورية فنلندا في مجال التعليم، مؤكدًا أن الدولة تتبنى سياسة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وتوفير مسارات تعليمية متميزة للأجيال القادمة.

ومن جانبه أعرب رئيس جمهورية فنلندا عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع مصر، خاصة في مجالات التعليم، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض الرئيس ألكسندر ستوب التجربة المميزة لبلاده في تطوير تقنيات الاتصالات، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها شركة نوكيا كواحدة من الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال.

كما أعرب الرئيس الفنلندي عن استعداد بلاده التام لدعم مصر في مختلف مراحل تطوير التعليم، مؤكدًا الرغبة الحقيقية للتعاون المشترك لتعزيز هذه الشراكة.