مسؤول أمريكي : جميع الخيارات مطروحة .. وأعددنا خططا لتجديد الهجمات على إيران

صرح مسؤول أمريكي، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قائلاً: “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالتعامل مع إيران”.

وأضاف: لقد أعددنا خططاً لاستئناف العمليات الهجومية ضد إيران إذا قرر ترامب ذلك".

وأكد ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري أن بلاده ترى نفسها في موقع القوة والانتصار في المواجهة الراهنة، مشددًا على أن أي طرف مقابل مطالب بالتعامل مع هذه الحقيقة الجديدة والاعتراف بها.

وأوضح المسؤول أن طهران لا تعتزم تقديم أي تنازلات، بل تنتظر من خصومها القبول بالشروط التي تطرحها، معتبرًا أن موازين القوى الحالية تصب في صالح إيران بشكل واضح.

وفي هذا السياق، أشار إلى توقف المسار التفاوضي بشكل كامل في الوقت الراهن، مؤكدًا أن استئناف أي حوار مستقبلي مرهون بتغيير موقف الطرف الآخر وقبوله بالشروط الإيرانية كمنطلق لأي اتفاق محتمل.

وأضاف أن قرار الانتقال من التصعيد العسكري إلى طاولة المفاوضات يعود في النهاية إلى توجيهات المرشد الإيراني مجتبي خامنئي، لافتًا إلى أن الشعب الإيراني سيدعم أي قرار يتخذه بهذا الشأن، سواء بالاستمرار في المواجهة أو الاتجاه نحو التهدئة.