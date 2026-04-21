قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وضعها على خريطة السياحة العالمية | تحويل مدينة رشيد إلى متحف مفتوح ..صور

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، يرافقها وفد الاتحاد الأوروبي، بجولة موسعة داخل مدينة رشيد، تلك المدينة التي ظلت عبر التاريخ بوابةً للحضارة ومفتاحًا للتاريخ، وصاحبة أهم الوجوه التراثية في مصر.

وشملت الجولة زيارة مسجد المحلّي، أحد أعرق المساجد الأثرية بمدينة رشيد، والذي يُعد تحفة معمارية إسلامية فريدة، بما يزخر به من نقوش وزخارف بديعة تعكس روعة الفن الإسلامي ودقته.

ويأتي ضمن أكبر المساجد الأثرية بالمدينة بعد مسجد زغلول، كما يتميز بموقعه الفريد في قلب السوق العمومية، ليظل شاهدًا حيًا على مدينة عُرفت بطابعها الإسلامي الأصيل.

وتضمنت الجولة كذلك زيارة منزل الأماصيلي، أحد أجمل المنازل الأثرية الإسلامية برشيد، والذي يُمثل نموذجًا راقيًا للعمارة الإسلامية بما يحتويه من زخارف هندسية ونقوش فنية دقيقة تعكس روعة الفن المعماري في الحقبة التي شُيد خلالها.

كما شملت الجولة تفقد طاحونة "أبو شاهين" الأثرية، وهي من أقدم الطواحين في مصر، والتي أنشأها عثمان أغا الطوبجي لطحن الغلال، ولا تزال تحتفظ بتروسها الخشبية حتى اليوم، بما يعكس قيمتها التاريخية الفريدة وأهميتها كأحد المعالم التراثية البارزة بمدينة رشيد.

وخلال الجولة، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمدينة رشيد باعتبارها منارة حضارية وتاريخية فريدة، مشيرةً إلى الجهود المستمرة لتطوير المدينة وإبراز هويتها التراثية ووضعها على خريطة السياحة العالمية، في إطار المشروع القومي لتحويلها إلى متحف مفتوح يليق بمكانتها الاستثنائية.

وأشارت إلى أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار تعزيز التعاون الثقافي والسياحي والتعريف بما تمتلكه مدينة رشيد من مقومات أثرية فريدة، مشيرةً إلى حرص الدولة على إبراز الهوية الحضارية للمدينة وتعظيم الاستفادة من إرثها التاريخي.

وأشاد وفد الاتحاد الأوروبي بما تتمتع به مدينة رشيد من مقومات تراثية فريدة، وما تزخر به من مساجد ومنازل تاريخية تُجسّد عراقة العمارة الإسلامية، وتكشف عن طراز معماري استثنائي يجمع بين الأصالة وروعة الجمال، بما يعكس عمقها الحضاري والتاريخي ويجعلها نموذجًا متميزًا للمدن التراثية ذات القيمة الإنسانية الفريدة على المستويين المحلي والعالمي.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن اعلان منظمة الإيسيسكو عن إدراج المنازل التاريخية بمدينة رشيد على قائمة التراث في العالم الإسلامي يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الدولة المصرية في حماية وصون تراثها الحضاري، ويعكس القيمة التاريخية الفريدة التي تتمتع بها المدينة باعتبارها أحد أهم المدن التراثية في مصر.

وأضافت أن مدينة رشيد تحتضن العديد من المنازل التاريخية بمدينة رشيد، والتي تُعد نماذج فريدة تعكس روعة العمارة الإسلامية وتفرد الطابع العمراني للمدينة، فضلًا عن دورها التاريخي عبر العصور المختلفة.

حضر الجولة اللواء ياسر الدمينى  رئيس مركز ومدينة رشيد، والدكتورة رشا فوزي مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات، والدكتور عبد الصبور الأنصاري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة وأ أحمد حباله مدير عام آثار رشيد.

البحيرة محافظة البحيرة رشيد مدينة رشيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

الذباب
الذباب
الذباب

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد