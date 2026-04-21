ضبط 13 ألف لتر سولار و15 طن أعلاف ومبيدات مجهولة في حملات تموينية بالبحيرة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية الناجحة بمركزي إيتاي البارود والنوبارية، في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية الدعم من التلاعب، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة ضبط المخالفين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية.

وأوضح المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الحملات تمت بإشراف مباشر من سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير الرقابة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لجميع صور الغش التجاري.



في مركز إيتاي البارود، أسفرت الحملة التي قادها رضا النوام، رفقة مصطفى فريج، مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع مباحث التموين، عن ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في كمية ضخمة بلغت 12،999 لتر سولار وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم التحفظ على 5 أطنان أعلاف تبين أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، ما يشكل خطرًا على الثروة الحيوانية.

في سياق متصل، شنت إدارة تموين النوبارية حملة مكثفة بإشراف مدير الإدارة محمود ناجي محارب، وعادل عيساوي، رئيس الرقابة، وبرئاسة عبد السلام حامد، المفتش الأول، وأحمد عبد الكريم، المفتش بالإدارة، حيث أسفرت عن ضبط 10 أطنان مبيدات كبريت مجهولة المصدر ولا تحمل بيانات قانونية، وتم التحفظ عليها فورًا، وتحرير 4 محاضر ضد محلات مبيدات زراعية لعدم الإعلان عن الأسعار للجمهور.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.