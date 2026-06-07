المهرجان القومي للمسرح يطلق فعاليات دورته الـ 19 من المنصورة لأول مرة

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، انطلاق عدد من فعاليات الدورة التاسعة عشرة بمدينة المنصورة خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو المقبل، وذلك في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ محافظة الدقهلية، ضمن استراتيجية المهرجان للتوسع خارج القاهرة والوصول إلى جمهور المحافظات.

وفي إطار الاستعدادات للدورة الجديدة، عقد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، والدكتور عادل عبده مدير المهرجان، اجتماع موسع مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والمهندس أحمد راس، رئيس الشركة المنظمة للمهرجان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة، لبحث التجهيزات الخاصة باستضافة الفعاليات.

وأكد الفنان محمد رياض أن إقامة فعاليات المهرجان بمدينة المنصورة للمرة الأولى تمثل خطوة مهمة في مسيرة المهرجان نحو نشر الثقافة المسرحية في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن اختيار المنصورة جاء تقديرًا لمكانتها الثقافية الكبيرة ولدورها التاريخي في إثراء الحركة الفنية المصرية.

وقال رئيس المهرجان: «نسعى إلى أن يصل المسرح إلى جمهوره في كل المحافظات، وأن تتحول فعاليات المهرجان إلى حالة ثقافية يشعر بها المواطن في مختلف أنحاء مصر. والمنصورة بما تمتلكه من تاريخ ثقافي وجمهور محب للفنون تستحق أن تكون جزءًا من هذه التجربة».

وأضاف محمد رياض أن فعاليات الدورة الـ19 في المنصورة ستشهد مجموعة متنوعة من العروض المسرحية، والندوات الفكرية، والورش الفنية المتخصصة، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمسرحيين والنقاد، بما يسهم في اكتشاف المواهب الجديدة ودعم الحركة المسرحية بالمحافظة.

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن استضافة المنصورة لفعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري للمرة الأولى تمثل إضافة مهمة للمشهد الثقافي بالمحافظة، وفرصة حقيقية لدعم المواهب الشابة وتعزيز الحركة المسرحية، مشددًا على تقديم المحافظة كامل الدعم لإنجاح الفعاليات بالتعاون مع إدارة المهرجان برئاسة الفنان محمد رياض.

من جهته، أكد الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان، أن التعاون المثمر بين إدارة المهرجان ومحافظة الدقهلية سيسهم في تقديم فعاليات تليق بقيمة المهرجان وجمهوره، مشيرًا إلى أن مدينة المنصورة ستشهد برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يعكس مكانة المهرجان القومي للمسرح المصري باعتباره أحد أهم الفعاليات المسرحية في مصر.

ويواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، من خلال دورته التاسعة عشرة، تنفيذ رؤيته الهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة الثقافية، وتعزيز دور المسرح في بناء الوعي، ودعم الأجيال الجديدة من المبدعين، وترسيخ حضور الفن المسرحي في مختلف المحافظات المصرية.