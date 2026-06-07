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أحمد موسى: مصطفى شوبير تألق أمام البرازيل.. ورسائل ثقة من نجوم العالم قبل مواجهة بلجيكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصطفى شوبير تألق أمام البرازيل.. ورسائل ثقة من نجوم العالم قبل مواجهة بلجيكا

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، أن مباراة المنتخب الوطني أمام البرازيل شهدت أداءً مميزًا لعدد من اللاعبين، وعلى رأسهم حارس المرمى مصطفى شوبير، الذي قدّم مستوى لافتًا نال إشادة واسعة من داخل وخارج الملعب.
 

تغيير نتيجة المباراة

وقال موسى إن مصطفى شوبير ظهر بثبات كبير ورد فعل قوي أمام هجمات المنتخب البرازيلي، موضحًا أنه تصدى لعدد من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة، وهو ما يعكس تطورًا واضحًا في مستواه الفني والبدني.
 

 الثقة والاعتراف بقدرات الحارس

وأشار إلى أن اللقطة التي جمعت بين حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر ومصطفى شوبير بعد المباراة؛ تعكس حجم الاحترام المتبادل بين اللاعبين، حيث حرص أليسون على التوجه إليه ومنحه التحية، في مشهد يعكس الثقة والاعتراف بقدرات الحارس المصري.
 

مهمة للمنتخب الوطني

وأضاف موسى أن هذه المواقف تمنح اللاعب المصري ثقة إضافية، خاصة عندما تأتي من نجوم عالميين كبار، مؤكدًا أن مثل هذه اللحظات تمثل “مكاسب معنوية” مهمة للمنتخب الوطني قبل الاستحقاقات المقبلة.
 

تحديد عناصر المنتخب

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن يواصل الاعتماد على رؤية فنية واضحة تقوم على اختيار العناصر الجاهزة دون النظر إلى الأسماء أو الانتماءات، مشيرًا إلى أن الأداء هو الفيصل الوحيد في تحديد عناصر المنتخب.
 

مواجهة بلجيكا المقبلة

وأكد أن المباراة أمام البرازيل كشفت العديد من الإيجابيات، إلى جانب بعض الملاحظات الفنية التي سيتم العمل على معالجتها قبل مواجهة بلجيكا المقبلة، ضمن خطة الإعداد للمرحلة القادمة.
 

أقوى منتخبات العالم

واختتم أحمد موسى بأن ما قدمه المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم يمثل خطوة مهمة في بناء فريق قوي قادر على المنافسة، مشددًا على أن الثقة في اللاعبين تتزايد مع كل تجربة قوية يخوضها المنتخب.

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