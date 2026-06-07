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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: المنتخب واجه البرازيل بندية.. وأخطاء دفاعية ورسائل مهمة قبل بلجيكا.. وصلاح يحظى باحترام العالم

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، أن المنتخب الوطني قدّم مباراة قوية أمام منتخب البرازيل في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، مشيرًا إلى أن التجربة كانت مهمة للغاية للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون.
 

مواجهة منتخب بحجم البرازيل

وقال موسى إن مواجهة منتخب بحجم البرازيل، أحد أقوى المنتخبات في العالم والمرشح الدائم للبطولات الكبرى، تُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب المصري، لافتًا إلى أن الأداء كان جيدًا في فترات عديدة من المباراة، مع وجود ندية واضحة بين الفريقين.

تحقيق نتيجة أفضل

وأوضح أن المنتخب المصري كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل، لكن بعض الأخطاء الدفاعية الواضحة كلفت الفريق فرصًا مهمة، مؤكدًا أن هذه الثغرات يجب معالجتها سريعًا قبل المواجهات المقبلة وعلى رأسها مباراة بلجيكا.

 التركيز والانضباط الدفاعي

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مطالب بالاستفادة من هذه التجربة القوية، خاصة أن المنتخب واجه ضغطًا عاليًا من لاعبي البرازيل الذين يمتلكون خبرات ومهارات فردية كبيرة، ما يستدعي مزيدًا من التركيز والانضباط الدفاعي.

أبرز الملاحظات الفنية

وأضاف أحمد موسى أن المنتخب المصري أظهر لحظات من السيطرة وبناء الهجمات بشكل جيد، لكن غياب استغلال بعض الفرص بشكل مثالي كان من أبرز الملاحظات الفنية في اللقاء.


وتحدث عن النجم محمد صلاح، مؤكدًا أنه يحظى باحترام عالمي كبير من جميع نجوم البرازيل، الذين حرصوا على تحيته بعد المباراة والتعامل معه بود، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

 المواجهة القوية أمام البرازيل

واختتم موسى بأن هذه المواجهة القوية أمام البرازيل تمثل خطوة مهمة في إعداد المنتخب الوطني، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات تساعد الجهاز الفني على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

بلجيكا مباراة بلجيكا البرازيل حسام حسن محمد صلاح أحمد موسى

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