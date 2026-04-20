محلية النواب توصي بوقف إدخال الدواجن النافقة لمجزر منشأة لقانة بالبحيرة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بوقف دخول الدواجن النافقة ومخلفات «الكوكر» إلى المجزر الآلي بقرية منشأة لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وذلك بشكل فوري، لحين الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، أو اتخاذ قرار بالغلق النهائي.

كما شددت اللجنة على ضرورة مرور لجان مختصة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ التوصيات، حفاظًا على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الغنيمي، بشأن الأضرار الناتجة عن وجود المجزر ومصنع «الكوكر» داخل الكتلة السكانية، وما يسببه من تلوث بيئي ومخاطر صحية جسيمة للأهالي.

وشهد الاجتماع حالة من الانفعال من جانب النائب مقدم الطلب، أثناء استعراضه لعدد من مقاطع الفيديو التي توثق حجم الأضرار الواقعة على المواطنين، مؤكدًا أن المجزر يستقبل مخلفات ودواجن نافقة من عدة محافظات، رغم توقف نشاطه رسميًا منذ نحو عام ونصف، وهو ما يمثل مخالفة صريحة ويضاعف من حجم المعاناة اليومية للأهالي.

وأوضح الغنيمي أن المواطنين تقدموا بعدة شكاوى نتيجة تدهور الأوضاع الصحية والبيئية في المنطقة، مطالبًا بسرعة نقل هذه الأنشطة خارج الكتلة السكانية، أو اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير والاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها، بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامة البيئة.