بالتزامن مع القصف الصاروخي.. حنظلة الإيرانية: ننفذ هجوما إلكترونيا ضد إسرائيل

أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" مساء اليوم الأحد في رسالة، أنها تنفذ هجوما إلكترونيا ضد إسرائيل، تزامنا مع هجوم صاروخي إيراني على الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "فارس" أن مجموعة الهاكرز "حنظلة" وجهت، اليوم الأحد، رسالة تحذير إلى سكان شمال إسرائيل، طلبت منهم مغادرة منازلهم فورا، عقب استهداف تل أبيب للضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء في رسالة "حنظلة" وفق ما نقلت وكالة "فارس": "نوجه تحذيرا جادا إلى كافة السكان الصهاينة المتواجدين في المناطق الشمالية من الأراضي المحتلة بمغادرة المنازل المغتصبة فورا حفاظا على أرواحهم".

وأضافت: "لقد تم نقل كافة الإحداثيات السرية بواسطة حنظلة إلى الوحدات الصاروخية في جبهة المقاومة، وستتعرض هذه الأهداف قريباً لضربات بالصواريخ الثقيلة".

وشن الجيش الإسرائيلي، غارة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، في أول استهداف من نوعه للمنطقة منذ أشهر، ردًا على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن الجيش استهدف مقرات تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن العملية جاءت ردًا على هجمات استهدفت شمال إسرائيل.