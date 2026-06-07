قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الأوقاف تعلن من لهم حق دخول اختبارات التصفية النهائية لمسابقة القراءة الحرة
توصية برلمانية بإنشاء نظام إنذار مبكر لمواجهة المخاطر الاقتصادية
عمرو أديب: أنتمي لنادي الزمالك الغلبان والمكافح الذي يحارب بأقل الإمكانيات
ترامب: لست سعيدا بالهجوم الإسرائيلي على بيروت
تعليق مقتصب.. ترامب لإيران: أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي
بعد تجدد إطلاق الصواريخ الإيرانية .. 3 دول تعلن إغلاق مجالها الجوي
التلفزيون الأردني: صفارات الإنذار تدوي في أجزاء من المملكة
ترامب: على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة
هل يجوز توزيع أموال على أطفال المقابر صدقة على الميت.؟.. أمين الفتوى يجيب
مصدر قصف الضاحية الجنوبية.. إيران: نستهدف قاعدة رامات ديفيد الإسرائيلية
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا صواريخ من إيران تجاه الشمال
بن غفير ردا على الصواريخ الإيرانية: يجب أن تحترق طهران هذه الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بالتزامن مع القصف الصاروخي.. حنظلة الإيرانية: ننفذ هجوما إلكترونيا ضد إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" مساء اليوم الأحد في رسالة، أنها تنفذ هجوما إلكترونيا ضد إسرائيل، تزامنا مع هجوم صاروخي إيراني على الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "فارس" أن مجموعة الهاكرز "حنظلة" وجهت، اليوم الأحد، رسالة تحذير إلى سكان شمال إسرائيل، طلبت منهم مغادرة منازلهم فورا، عقب استهداف تل أبيب للضاحية الجنوبية لبيروت.
وجاء في رسالة "حنظلة" وفق ما نقلت وكالة "فارس": "نوجه تحذيرا جادا إلى كافة السكان الصهاينة المتواجدين في المناطق الشمالية من الأراضي المحتلة بمغادرة المنازل المغتصبة فورا حفاظا على أرواحهم".

وأضافت: "لقد تم نقل كافة الإحداثيات السرية بواسطة حنظلة إلى الوحدات الصاروخية في جبهة المقاومة، وستتعرض هذه الأهداف قريباً لضربات بالصواريخ الثقيلة".

وشن الجيش الإسرائيلي، غارة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، في أول استهداف من نوعه للمنطقة منذ أشهر، ردًا على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن الجيش استهدف مقرات تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن العملية جاءت ردًا على هجمات استهدفت شمال إسرائيل.

حنظلة هجوما إلكترونيا هجوم صاروخي إيراني الهاكرز سكان شمال إسرائيل تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح ينشر صورًا من مباراة مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم.. شاهد

منتخب مصر

أضا عن تقييم أداء منتخب مصر أمام البرازيل: خير الأمور الوسط

كأس العالم

المكسيك تدخل التاريخ كأول دولة في العالم تستضيف المونديال للمرة الثالثة

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد